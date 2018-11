SMRT BRUS LIJA I POSLE 40 GODINA OBAVIJENA JE VELOM MISTERIJE: Srušio se posle ručka i otišao u večnost! Događaji koji su usledili ukazivali su na PORODIČNO PROKLETSTVO (VIDEO)

Smrt Brus Lija i posle više od 40 godina podjednako intrigira javnost, a postoje razne teorije kako je umro majstor borilačkih veština.

Brus Li je umro u 32. godini, na vrhuncu snage. Tad je malo ko je poverovao u zvanične tvrdnje da je umro od otoka mozga zbog loše kombinacije lekova, pa su odmah počele da kolaju priče kako su ga ubile Trijade, mafija, zavidni majstori borilačkih veština.

Preminuo je nakon ručka s producentom Rejmondom Čouom i tajvanskom glumicom Beti Tingpej. Oni su čitali scenario za film „Igra smrti“, pregovarali o uslovima rada na tom ostvarenju. U jednom trenutku Lija je zabolela glava, pa je popio lek „ekvadžezik“, kombinaciju aspirina i lekova za opuštanje mišića. Obdukcija je kasnije pokazala da je uzrok smrti oticanje mozga, čija se zapremina povećala sa 1.400 na 1.575 grama.

Posle toga pojavile su se razne verzije o uzroku njegove smrti.

Među urbanim legendama o njegovoj smrti je i naručeno ubistvo od strane mafije iz Hongkonga, ali i odloženo dejstvo od udarca poznatog kao "dodir smrti".

Ništa od toga nije istina, ako ćemo verovati novinaru Metjuu Poliju koji je nakon nekoliko godina istraživanja i intervjua s Lijevim prijateljima otkrio da ga je ubio toplotni udar!

Prošlo je 45 godina od kako smo izgubili glumca i majstora, poznatog kao najuticajnijeg majstora borilačkih veština 20. veka. Poli je pokušao da otkrije pravi uzrok, ne verujući zvaničnim izveštajima lekara i intervjuisao više od sto ljudi povezanih s Lijem, među kojima su i njegova udovica i ćerka.

"Brus Li se deset nedelja pre smrti srušio isto kao i kada su ga odveli u bolnicu. 10. maj 1973. godine bio je jedan od najtoplijih dana - on ušao je u sobu za snimanje u kojoj je bila isključena klima. Odmah se pregrejao i onesvestio. Došao je sebi i ponovo pao. Prebacili su ga u bolnicu, a lekari su posumnjali da mu je otekao mozak. I prvi kolaps tako izgleda kao slučaj toplotnog udara", rekao je on Fox News-u i dodao da se u to vreme svašta pričalo:

"Da su ga otrovali, da su ga sredile nindže, da ga je neko ubio... ali nema dokaza da je neko nešto zataškao. Moj zaključak je toplotni udar, česti ubica mladih sportista".

Poli u knjizi otkriva i da je Brus Li nekoliko meseci pre prvog kolapsa hirurški odstranio znojne žlezde ispod pazuha. "Mislio je da loše izgleda na ekranu, a njegov posao je bio da dobro izgleda. Zbog toga je teže podnosio toplotu".

LEGENDARNE IZJAVE BRUS LIJA *Ne plašim se čoveka koji je 10.000 udaraca vežbao jednom, već se plašim čoveka koji je jedan udarac vežbao 10.000 puta. *Ako sebi pravite granice u svemu što radite, fizički ili na bilo koji drugi način, one će ući u svaku poru vašeg rada i života. Granice ne postoje. Postoje samo stepenici, na kojima se ne smete zadržavati, nego morate ići dalje.

*Onako kako razmišljaš takav ćeš i postati. *Uvek budi svoj, izrazi svoju ličnost, imaj veru u samoga sebe, nemoj ići napolje tražeći neku uspešnu ličnost kako bi je pokušao kopirati.

PORODIČNO PROKLETSTVO Njegova smrt je i dalje obavijena velom misterije! Kao uzrok ove tajnovitosti je nastala takozvano "Prokletsvo Lijevih", jer je i njegov sin Brendon nastradao spletom nesrećnih okolnosti dok je snimao film "Vranu".



