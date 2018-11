SPORTSKI SAVEZ SRBIJE Goran Marinković: Više od 60.000 posetilaca bavilo se sportom na Sajmu!

Ipak, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije Goran Marinković najsrtećniji je zbog podatka da su najmlađi posetioci iz zemlje uživali sa brojnim sportistima na Sajmu.

foto: SSS

"Pre svega želim da se zahvalim Ministarstvu omladine i sporta na podršci koju su nam pružili ove godine. Njihova pomoć i odlična saradnja koju negujemo veoma je bitna za pravilno funkcionisanje i rad na promociji sporta", izjavio je Goran Marinković i dodao:

foto: SSS

"Hvala i granskim i teritorijalnim sportskim savezima. Svojim učešćem doprineli su da ovaj Sajam sporta bude veličanstven. Uspeli smo da ove godine uz njihovu pomoć oborimo rekord u broju aktivacionih zona. Ono što je još važnije, broj dece koja su se oprobala u sportovima najveći je do sada, preko 60.000 posetilaca za tri dana bavilo se bar na kratko sportom. Naš najveći uspeh biće ako mališani nastave da se bave fizičkom aktivnošću, a bar nekoliko njih uđe u sistem sporta. Ne želim nikoga da zaboravim, pa se zahvaljujemo i predavačima koji su učestvovali na seminarima, prezentacijama i panel diskusijama. Hvala i generalnim sekretarima sportskih saveza i trenerima koji su se ove godine odazvali na seminare u velikom broju. Nadam se da su se sportisti šampioni lepo osećali tokom tri dana Sajma sporta. Imali su priliku da prenesu duh šampiona na one mlade koji to tek treba da postanu", istakao je Goran Marinković.

foto: Sportski Savez Srbije

Tokom tri dana Sajma, predsednik SSS Davor Štefanek i generalni sekretar Goran Marinković bili su na raspolaganju svim sportskim savezima i trudili se da svakome posvete bar minut vremena.

foto: SSS

"Želimo da budemo što detaljnije upućeni u rad svakog člana Sportskog saveza Srbije. Trudimo se da izađemo u susret i granskim i teritorijalnim savezima. Želimo da zajedničkom dobrom saradnjom izdignemo sport na još viši nivo i nastavimo sa njegovom promocijom. Slušajući komentare, trudićemo se da prevaziđemo očekivanja i sledeće godine na Sajmu sporta uradimo još više za srpski sport, jasan je Goran Marinković, generalni sekretar Sportskog saveza Srbije.

Kurir sport

Kurir

Autor: Kurir