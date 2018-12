ŠOŠTAR: Partizan nije protiv države!

"Morate jako dobro da grejete vodu. Kada treba da uzmete cisternu sa 25 tona mazuta svakih pet dana, to je izmedju milion i po i dva dinara. Za šest meseci grejne sezone to je 25 do 30 miliona dinara. Obratili smo se svima, napisna su pisma na veliki broj adresa, do ove godine imali smo Rajfajzen banku kao generalnog sponzora, i ja moram da im zahvalim, bez njih nismo mogli da uradimo sve ovo što smo uradili, krunisano titulom prvaka Evrope", rekao je Šoštar za televiziju N1.

Vaterpolo klub Partizan je u teškoj finansijskoj situaciji, ali i sporu sa opštinom Voždovca oko Sportskog centra Banjica.

Šoštar je kazao da je razgovarao sa gradskom sekretarkom za sport koja mu je, kako je naveo, obećala da će se aktivirati po tom pitanju.

"Prošle nedelje sam rekao da se stalno stavljamo u poziciju da smo mi protiv države. Partizan nikada nije ni bio, niti jeste, niti će biti protiv države. Stavljamo se u situaciju kao da stalno nešto molimo, kukamo... Partizan je iznedrio ogroman broj šampiona kroz istoriju. To je opet nešto što predstavlja državu, oni su otišli posle u inostranstvo da igraju, ali su opet igrali za reprezentaciju i predstavljali državu", kazao je Šoštar.

Upitan da li Partizan ima pomoć od ministra za sport Vanje Udovičića, koji je nekad igrao za taj klub, Šoštar je naveo da to "nije adresa za njihove probleme" jer je nadležno za amaterski sport, dok su klubovi okrenuti lokalnim samoupravama.

"Vanja jeste pomagao ad hok kada je mogao i koliko je mogao svojim uticajem, da mogu da se bezbede uslovi za trening i odredjena finansijska sredstva", dodao je.

Poslovni prostor Sportskog centra Banjica je do nedavno bio značajan izvor finansiranja vaterpolo kluba Partizan.

"Silom prilika pretvorili smo deo bazena u poslovni prostor da bismo mogli da preživimo. To jeste sportski objekat, ali i sportske radnje koje su tu jesu na neki način u sklopu sportske delatnosti. Oni su sada prešli kod drugog zakupodavca – Sportskog centra Voždovac", rekao je Šoštar i dodao da je Partizan zbog toga pokrenuo spor protiv SC Voždovac, ali da još nije utvrdjeno ni koji je sud nadležan za taj slučaj.

"Viši sud se oglasio nenadležnim. Privredni sud je zakazao ročište, ali je opština uložila prigovor i Kasacioni sud tek treba da odredi koji je sud nadležan za naš spor. Suština jeste da smo i dalje na bazenu, treba da grejemo vodu, da radimo, a prihoda uopšte nema", dodao je on.

Vaterpolo klub Partizan, kako je naveo Šoštar, želi da mu se omogući dalje korišćenje i upravljanje bazenom i pratećim poslovnim prostorom dok se ne donese konačna odluka suda.

Šoštar je istakao da je uveren da će sud doneti odluku u korist Partizana jer klub ima papire koji dokazuju da mu je opština Savski venac, koja je gradila sportski centar na Banjici, 1992. godine predala na trajno upravljanje i korišćenje.

Prvi čovek kluba je rekao da ne spori da Partizan ima dugove za komunalije i da su mu računi u blokadi, ali je naveo da nijedan bazen u državi nije profitabilan.

Zamerke opštine Voždovac o nesavesnom poslovanju vidi kao "sofisticirano uvijene vrlo teške reči".

Dodao je da se u petak na bazenu dogodila neprijatna situacija jer je jedan funkcioner vaterpolo kluba Partizan odveden u policiju da da izjavu zbog radova koje klub sprovodi na zameni cevi kišne kanalizacije kako bi se sprečilo plavljenje podruma.

"Ako ne zamenimo cevi, imaćemo za dva-tri meseca slike kako se nesavesno odnosimo prema objektu. Privremena mera koja je tražena od SC Voždovac da se automatski iselimo je odbijena, jasno je da sud treba da donese rešenje", rekao je Šoštar.

On je kazao da je odbio ponudu opštine Voždovac da lokalna samouprava finansira sve željene termine za treninge igrača, utakmica, kao i školu vaterpola jer bi onda neki budući funkcioner Partizana mogao da ga krivično goni jer je imovinu kluba dao u zamenu za besplatne termine.

Šoštar je rekao i da je uveren da Partizan ima budućnost, ali je istakao da će situacija i dalje biti teška. Podsetio je da je Partizan osnova srpskog vaterpola i da mladje nacionalne selekcije beleže slabije rezultate otkad su crno-beli u krizi.

Kurir

Autor: Kurir