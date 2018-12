FRANCUSKINJE ZA KRAJ Krpež Šlezak: Da završimo Evropsko prvenstvo na pravi način

Srbija je sinoć izgubila od Crne Gore sa 27:28 i izgubila šanse da se plasira u polufinale Evropskog prvenstva u Francuskoj.

"Glave su se malo ohladile, polako će sve da se slegne, ali dugo nismo mogle da zaspimo, do četiri ujutru sve smo bile budne. Ostao je gorak ukus. Na nama je da prvenstvo završimo u najboljem izdanju, ništa nije nemoguće. Verujem u ovaj tim, ostaje da se borimo do kraja i da ostavimo utisak koji smo ostavljali do sada. Ponosna sam na ove devojke", rekla je Krpež Šlezak.

Rukometašice Srbije igraju u sredu od 21 sat protiv Francuske, poslednju utakmicu grupne faze. Srbija nema šanse za polufinale, a ima teorijske šanse da se uključi u borbu za peto mesto. Za to će, pored pobede nad Francuskom, biti potrebno da Danska pobedi Crnu Goru, a Rusija selekciju Švedske.

Svaki bod na turniru je važan, pošto konačni plasman može da utiče i na kvalifikacije za Olimpijske igre.

"Svaki bod je važan, što za plasman, ali i nama za samopouzdanje. Verujemo da možemo sa svima da se nosimo, to smo pokazale, biće teško sa domaćinom pred punom halom, ali nije nemoguće. Nemamo ništa da izgubimo. Njima pobeda donosi polufinale, boriće se do poslednjeg atoma. Mi želimo da ponovimo utakmicu sa Danskom, kada je borbenost bila fanatična, kada je i realizacija bila odlična. Da završimo ovo pošteno, kako treba", navela je Krpež Šlezak.

Govoreći o Francuskoj, ona je rekla da je to odlična ekipa, da su sve igračice jake i agresivne u odbrani.

"Ako nađemo dobru odbranu možemo da ih zbunimo. Imaju odlične golmane, ali nadam se da će biti neizvesno do kraja", dodala je.

Srbija je na turniru ostvarila dve pobede i pretrpela tri poraza.

"Zadovoljna sam onim što smo prikazale, a rezultatski smo mogle mnogo više. Žao mi je zbog toga. U bitnim momentima smo posustajale, protiv Švedske smo kiksnule, izgubile dva boda. Ti bodovi bi nam sada mnogo značili. Svima se dešava, to je sport, pogledajte Norvešku. One su na kraju našle put nazad, mi nismo, ali nadam se da ćemo na narednom takmičenju", navela je Krpež Šlezak.

Krpež Šlezak je sa 45 golova trenutno najbolji strelac turnira. Ona je rekla da je to njeno najbolje takmičenje, što se tiče individualnog učinka.

"Zadovoljna sam, nadam se da ću tako nastaviti do kraja. Drago mi je da mogu da pomognem ekipi. Ono što me ne čini srećnom je da nismo uspele da se izborimo za nešto više. Svaka nagrada bi prijala, ali je najvažnije ono što reprezentacija uradi", rekla je ona.

kurir.rs / Beta

Kurir

Autor: Kurir