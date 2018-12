UZ TAKOSE I PIVO OBORILA DVA SVETSKA REKORDA: Američka ultramaratonka pravi hit u svetu!

"Nekoliko krugova sam jela takose iz Tako Bela i pila pivo", rekla je Heron, preneli su britanski mediji.

Heron je na takmičenju u Arizoni za 24 sata istrčala 655 i po krugova oko staze i postavila dva svetska rekorda. Ona je 162,9 milje, nešto više od 262 kilometra istrčala za 24 sata, a prvih 100 milja (160,9 kilometara) pretrčala je za 13 sati i 25 minuta, što su svetski rekordi na stazi.

Ona je pretrčala pet milja duže nego ultramaratonac koji je trku završio na drugom mestu.

"To je bila najuzbudljivija stvar, pobedila sam na veoma konkurentnom terenu muškaraca. Presrećna sam što se to dogodilo", navela je Heron.

"Imala sam sedam preloma dok sam bila mlada, ali nisam znala da su mi kosti slomljenje. Mislim da bol nije bila toliko jaka", rekla je Heron, koja danas slavi 37. rođendan.

Heron je pre 14 godina nedeljno trčala nešto više od 100 kilometara iz rekreacije, a posle toga je počela ozbiljno da se bavi trčanjem i ostvarila 21 pobedu.

"Bilo je prilično strašno sa maratona preći na 100 kilometara, što je više od dvostruko duže deonice. Morala sam da verujem u sebe. Pronašla sam svoj poziv u životu i verovala da to mogu", navela je ona.

Prvu trku na 100 kilometara završila je 2015. godine, kada je oborila rekord Ane Trejson, koja se smatrala najboljom ultratrkačicom svih vremena.

"To je bio podsticaj koji mi je nagovestio da bi možda mogla da nastavim sa ovim", dodala je Heron.

Ona se godišnje takmiči na četiri do šest ultramaratona, ali je ove godine odlučila da to pojača. Na takmičenju početkom decembra, učestvovalo je 30 trkača, koji su mogli da biraju jednu ili obe trke - trku od 100 milja ili trku od 24 časa završene istovremeno, na stazi dugoj 400 metara u srednjoj školi u Finiksu.

"To je najdalje što sam otišla, morala sam da se pripremim na to da ću trčati 24 sata, da ću trčati noću i na sve probleme koje ne iskusiš na kraćim deonicama. Prolaziš kroz trenutke kada ti se spava, ali istovremeno, to je bila uzbudljiva stvar kakvu nikada pre toga nisam uradila", navela je ona.

Otkrila je da je šest sati pre kraja trke osetila bolove, ali da su ona i njen suprug imali dobar plan.

"Odlučili smo da ću, ako do toga dođe, morati da uzimam više hrane. Otišli su Tako Bel i doneli mi duple takose i pivo. Osećala sam se kao zombi, kao da sam bila u transu. Prvi put sam trčala na toj deonici i nisam znala šta da očekujem, ali osećala sam kao da su moje misli preuzele kontrolu", rekla je Heron.

Tokom trke na meniju su bili koka-kola, pivo od djumbira, razni sportski napici i voda.

"Iznenađujuće, nije bilo dosadno. Bili smo okruženi ljudima, a bilo je i drame, ljudi su stajali da povraćaju, morali su u toalet. Srećna sam, na svakoj slici sa te trke se smešim. Volim da trčim", rekla je Heron.

Tokom trke promenila je tri para patika i potrošila više od 10.000 kalorija. Po završetku trke je pala, stavili su je na kolica, ali je i dalje imala osmeh na licu.

kurir.rs / Beta

