LUDOVAO U KLUBU, KASNIO NA BORBU, PREBIO RIVALA: Mejveder izazvao paniku, pa lako nokautirao nedoraslog Japanca (VIDEO)

Iako je meč trebalo da traje tri trominutne runde američki bokser koji se ponovo vratio iz penzije završio je posao već u prvoj rundi, posle nešto više od dva minuta. Kada je treći put oborio rivala na patos, iz Nasukavinog tima je doleteo peškir i borba je završena. To je rasplakalo mladog Japanca.

Mejveder koji je poznat po bahatom ponašanju je na borbu došao sa skoro tri sata zakašnjenja, jer organizatori posle noćnog provoda nisu mogli da ga pronađu. Program je kasnio više od 60 minuta, zbog straha da se uopšte neće pojaviti, a on je po ulaku u ring, brzo završio posao i došao do 51. trijumfa u karijeri, ali on neće biti upisan u zvanični skor.



To Mejvedera neće previše pogoditi, sa obzirom na to da je zaradio devet miliona dolara.

