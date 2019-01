PRVI DEO PRIPREMA USPEŠAN Janković: Prezadovoljan sam zalaganjem igrača

Reprezentacija Srbije do 20 godina odradila je prvi deo priprema za Svetsko prvenstvo Druge divizije B grupa koje će se od 15. januara održati u Zagrebu.

Sa radom u ledenoj hali Pionir krenulo se 3. januara, odrađeno je tri treninga, za Božićne praznike predviđena je pauza, a sa pripremama se nastavlja 8. januara.

- Na raspolaganju smo imali 22 igrača, 2 golmana i 20 klizača, a u drugom delu priprema priključiće nam se još sedam, osam hokejaša koji si bili opravdano odsutni zbog obaveza u svojim klubovima u Mađarskoj, Sloveniji i Danskoj - počinje priču Nemanja Janković, jedan od pomoćnika selektora Freda Perouna i dodaje:

nemanja janković foto: Kurir sport/Jovo Karanović

- Želja nam je bila da u uvom udnom delu rada vidimo na kom stepenu fizičke spreme se igrači nalaze. Sproveli smo testove izdržljivosti, fokusirali se na klizački deo, kako bismo se u nastavku priprema maksimalno posvetili taktičkoj pripremi.

Janković je prezadovoljan odnosom svih igrača, pa će i izveštaj selektoru Fredu Perounu koji iz Kanade u Beograd dolazi 7. januara, biti više nego pozitivan:

- Zaista sam iznenađen koliko žara i borbenosti su momci pokazali od prvog treninga. Veoma im je stalo da pokažu koliko vrede i mogu i da zaslužuju dres sa državnim grbom. Evidentno je da su mnogi momci poprilično napredovali, pogotovo oni koji igraju u seniroskoj konkurenciji u našim klubovima kao i igrači koji su u nacionalni tim došli iz inostranstva. Sa zadovoljstvom ću selektoru Perounu preneti koliko su momci fokusirani na rad, da im je radna etika na visokom nivou kao i disciplina, a da su uloge lidera preuzeli oni igrači od kojih se to i očekivalo.

foto: Kurir sport/Jovo Karanović

Protivnici našim oklopnicima u Zagrebu, osim selekcije domaćina Hrvatske, biće Holandija, Belgija, Meksiko i Izrael. Stručni štab vredno prikuplja informacje o rivalima i trudi se da pripremi što je moguće bolji skauting:

- Mnoge igrače i slekcije znamo sa takmičenja iz prošle godine, imamo dobar uvid u sastave protivnika, ali i sisteme njihove igre. Ono što mogu da najavim je da ćemo imati dosta promena u našoj strategiji. Igraćemo veoma agresivno i apsolutno napadački. Svi u stručnom štabu imamo dobar osećaj. Biće veoma teško, u to niko ne sumnja, sistem takmičenja je veoma naporan, ali mislim da imamo šansu da se borimo za prvo mesto. To i jeste naš cilj. Dosta nam je srebra i bronzi, mislim da je vreme da napredujemo i mislim da posedujemo kvalitet za to - zaključio je Janković.

