HOKEJAŠI PUTUJU U ZAGREB: Reprezentacija Srbije spremna za Svetsko prvenstvo

Reprezentacija Srbije do 20 godina broji poslednje dane do odlaska na Svetsko prvenstvo Druge divizije B grupa koje počinje 15. januara u Zagrebu. Posle pauze koju su imali zbog Božićnih praznika izabranici selektora Freda Perouna, nastavili su sa pripremama u ledenoj dvorani „Pionir”. Ovo mesto biće njihova baza sve do 14. januara kada je planiran put u Zagreb.