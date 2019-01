SUPRUG MONSTRUM JU JE DIVLJAČKI PRETUKAO! Potpuno gola skočila je sa tri metra visokog balkona da izvuče živu glavu! Samo dva meseca kasnije vratila se u oktagon i ODUŠEVILA SVET! (VIDEO)

Nesrećnoj Rejčel je iskašljavala krv, završila je u bolnici, gde joj je između ostalog ustanovljena i fraktura jagodične kosti.

Odmah nakon nemilog događaja otkazan je njen dugo najavljivani meč sa Pejdž Van Zant. Međutim, Rejčel je iznsistirala da se borba vrati u program, jednostavno nije želela da odustane.

"Ležala sam u bolnici i razmišljala kako moram odraditi tu borbu. Slomila sam se kada sam cula da je otkazana. Moj otac je to odlučio i to je tada bila jedina ispravna odluka. Međutim, želela sam tu borbu, bila mi je potrebna. Nisam htela da odustanema. Ovde sam i to je za mene već pobeda", rekla je Rejčel pred meč sa Pejdž Van Zant.

I uspela je... Vratila se u oktagon i svojom hrabrošću oduševila svet. Pejdž je slavila polugom u drugoj rundi, ali za Rejčel je ishod ove borbe bio nebitan, jer je ona trijumfovala pri njenog starta.

MMA borac Arnold Berdon nalazi se u pritvoru i čeka suđenje zbog brutalnog prebijanja supruge.

"Pretukao me je nakon večere. Udario me u glavu, lice, rebra... pala sam na pod. Povratila sam nekoliko puta, iskašljavala sam krv. Borila sam se da dođem do zraka, pobegla sam preko balkona sva krvava. Jagodična kost mi je bila slomljena", rekla je nakon incidenta Ostrovič.

Suprug se na suđenju branio tvrdnjom da ga je ona prva napala i da je to bila tek jedna u nizu njihovih međusobnih žestokih svađa koje su često imali.

Međutim, pojavio se snimak biti ključ u rešavanju ovog slučaja. Jedan svedok je snimio incident. Snimak je jako lošeg kvaliteta, ali se ipak moće izvući dosta informacija koje bi mogle da rasvetle slučaj.

Na snimku se čuje Berdon kako joj u dva navrata govori da će je ubiti. Na snimku se čuje jecanje nesrećne devojke koja ga moli da prestane da je udara, ali i vidi njen beg preko balkona. Bila je potpuno gola i skočila je sa tri metra visine.

