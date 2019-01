VUJOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU PROZVAO SELEKTORA HRVATSKE: Červar nije ovoliko kukako kada su sudije krale za Kauboje

Takođe, Vujović je, kao i uvek, bez dlake na jeziku komentarisao vođenje ekipe Line Červara i ponudio je rešenje za spas hrvatskog rukometa.



- Hrvatska je protiv Nemačke oštećena, perfidno i grubo oštećena, ali ne bih rekao da je pokradena. Do tog kobnog trenutka za Hrvatsku, ali i za danski sudijski par, jer sigurno je da će zbog ovog što su napravili biti sankcionisani, suđenje je bilo korektno. Znate li zašto? Nemci su smatrali da će s Hrvatskom lako nakon što su videli što je Hrvatima uradio Brazil. Očekivali su laganicu i nisu od početka pravili pritisak na sudije. Međutim, Hrvatska je igrala srčano, hrabro, a onda povreda Strobela, pa odbrane Šege i počeli su da paniče. Celu utakmicu su sudili korektno, a onda su namerno pogrešili. Da su kako treba interpretirali pravila, onda ne samo da ne bi Karačiću sudili nepostojeće probijanje, već bi isključili Vedea zbog simuliranja. Koliko se sećam, u nastavku akcije je lopta došla do Štrleka koji je bio fauliran za sedam metara. Bio je to ružan kraj. Te scene na kraju ostavile su ružan utisak.



Jako dobro poznajem sudije i znam da nikad ne tolerišu prigovore. Nakon što su napravili to što su napravili, samo su u parket gledali dok su Duvnjak, Karačić i ostali s pravom urlali na njih. Jasno im je bilo što su napravili. Užasno mi je krivo zbog Duvnjaka. Dule je divan dečko, fantastičan sportista koji je celu utakmicu bez reči trpeo masakr Venceka i ostalih nemačkih razbijača. Ono kako su Nemci igrali, pa to nije bio rukomet, nego tuča. Kad Dule na kraju nije mogao prećutati, onda je jasno što se dogodilo. Ipak, ponavljam, Hrvatska je oštećena, ali nije pokradena, jer je bilo nekoliko situacija ranije u kojima bih rekao da su se i Nemci imali pravo na žalbu, napisao je Vujović u komentaru za hrvatski Index i nastavio:

- Zašto Červar nije jaukao i plakao kad su neki drugi bili oštećeni protiv Hrvatske?



Znam da ovo što se dogodilo ljude u Hrvatskoj boli, ali toliki jauk i plač gospodina Červara mi nije baš jasan. Pa ni korektan. Bilo je slučajeva kad su neki drugi treneri kukali i jaukali na neke odluke koje su dosuđene protiv njih na utakmicama s Hrvatskom, ali njega tada to nije bolelo.



Problem je u stručnom stabu. Nažalost, pokušaj s mlađim selektorom nije dao rezultat i Savez se vratio Červaru. Hrvatska mora pronaći mlađu i stručnu osobu koja će biti kadra da ovu ekipu vodi kako ona zaslužuje. Ovi momci zaslužuju medalje. Imaju motivaciju, vrhunski kvalitet i širinu, neverovatan patriotski naboj. Hrvati strahovito vole sport i rukometaše. Rukometaši su Hrvatskoj dali puno, a čini mi se da u poslednje vreme gube pobednički mentalitet. Na nekoliko poslednjih velikih takmičenja, kad je god došlo “stani pani”, bilo bi “pani”. Ako ljudi u hrvatskom rukometu porade na tom segmentu, uveren sam da će se Hrvatska opet radovati sa rukometašima, a ja im to od srca želim.

