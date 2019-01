BRITANAC REKAO ZBOGOM! Bivši svetski šampion u boksu završio karijeru!

Bivši svetski šampion u WBA verziji u super srednjoj kategoriji Britanac Džordž Grouvs saopštio je danas da je završio karijeru.

Grouvs je poslednji put boksovao 28. septembra prošle godine, kada je izgubio od sunarodnika Kaluma Smita. To je bio njegov četvrti poraz u profesionalnom boksu. On je tada rekao da mu to neće biti poslednja borba, ali je ipak odlučio da završi karijeru.

"Posle razmišljanja o nedavnim dogadjajima u mojoj karijeri, odlučio sam da je vreme da se povučem. Boksovao sam 2017. godine pred domaćom publikom u Šefildu i postao svetski WBA šampion u super srednjoj kategoriji. Posle četiri pokušaja, konačno sam ispunio dečački san, a iskustvo je bilo sjajno, kao što sam zamišljao. To je, bez sumnje, najbolji trenutak u mojoj karijeri", rekao je Grouvs, preneli su britanski mediji.

Grouvs (30) je rekao da je odluku o povlačenju doneo delimično i zbog toga što želi da provodi više vremena sa porodicom.

"Neki od vas će misliti da je čudno što sam ovo izabrao. Još sam mlad, spreman i zdrav i ostalo je još velikih mečeva za mene. Ali, imam porodicu kod kuće i vreme je da provedem kvalitetno vreme sa njima. Ne želim da se povučem kada budem prestar da boksujem, ili zbog povreda. Tokom godina sam video i opasnosti ovog sporta i želim da se povučem dostojanstveno, dok sam još na vrhuncu. Boksovao sam na najvišem nivou, širom sveta, bio sam šampion i napuštam sport relativno netaknut", naveo je on.

Grouvs je tokom karijere ostvario 28 pobeda, od kojih 20 nokautom i pretrpeo je četiri poraza.

