ZALET ZA DUGU SEZONU: Trofej Beograda u skokovima u vodu! (FOTO)

Trofej Beograda tradicionalno takmičenje koje u kalendaru Evropske plivačke federacije otvara sezonu i u svom 17. izdanju okupiće 16 klubova iz Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Austrije i Srbije sa preko 100 takmičara.

Takmičenje se održava na bazenu SC Tašmajdan u petak (od 18 do 21 sat), subotu (od 8 do 14 i 15 do 21) u nedelju (od 8 do 14) u disciplinama daska 1 i 3 metra, toranj 5, 7,5 i 10 metara i sinhro skokovi sa 3 metra.Boje Srbije braniće predstavnici Čukaričkog, Vračara, Palilule i Fontane Vuleks i očekuje se da će naši daroviti pioniri, kadeti i juniori pored medalja ostvariti i rezultate vredno reprezentativnih normi. Takmičenje orhanizuju SSV Srbije i SSV Beograda pod pokroviteljstvom Grada Beograda i Sekretarijata za sport i omladinu.



