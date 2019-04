SRPSKA BOKS ARMADA BRUSI PESNICE: Beogradski pobednik - Memorijal Branko Pešić 2019

„Beogradski pobednik - Memorijal Branko Pešić“, međunarodni boks turnir duge tradicije, od 16. do 20. aprila 2019. održaće se po 57. put u glavnom gradu Srbije.

Sve je spremno za spektakl u hali „Šumice“ koji će okupiti 163 uspešna boksera (žene i muškarci) iz 19 zemalja. U ringu „Šumica“ biće predstavnici Rusije, Alžira, Australije, Kameruna, Španije, Francuske, Moldavije, Severne Makedonije, Slovenije, Tunisa, Turske, Kazahstana...Dolazak reprezentacija rezervisan je za 15. april, borbe počinju dan kasnije, a veliko finale je 20. aprila od 19 časova. Glavni pokrovitelj ove manifestacije je Grad Beograd, a generalni sponzor je Telekom Srbija.

Turnir od 2018. godine nosi naziv „Memorijal Branko Pešić“ po svom prvom pokrovitelju, pasioniranom obožavaocu boksa i najpoznatijem gradonačelniku Beograda u istoriji i svrstan je u A kategoriju turnira prema Svetskoj bokserskoj federaciji i u poslednjih 10 godina Svetska (AIBA) i Evropska (EUBC) bokserska federacija proglašavala ga je za najbolje organizovan turnir.

Naši bokserski reprezentativci vredno rade i bruse formu da sto posto spremni dočekaju jedan od najprestižnijih turnira na našim prostorima. Među najvećim zvezdama je svakako srpski teškaš Vladan Babić aktuelni šampion Zlatne rukavice, koju je osvojio u niškom Čairu decembra 2018.

„Zadovoljan sam pripremama, sve teče po planu. Imamo kontinuitet u radu, jer smo pripreme započeli još u januaru na Zlatiboru, zatim u Bugarskoj, tu je i Bokserska liga Srbije. Niko nije pravio pauzu i ne bi ni trebalo. Moja forma je na zavidnom nivou, još treba malo da se izbrusi i mislim da će do Beogradskog pobednika biti ono što želim, a to je sto posto. Na svaki turnir na koji odem očekujem medalje, najsjajnija odličja, a Beogradski pobednik je nešto posebno, jer boksujemo u našem Beogradu, našoj zemlji, pred našom publikom, zato daću sve od sebe i idem na to da osvojim trofej, kao što sam i 2016. godine uradio, želim da ponovim taj uspeh“ – objašnjava reprezentativac Srbije Babić.

Put do trona „Beogradski pobednik - Memorijal Branko Pešić 2019“ biće izuzetno težak čemu svedoči i broj takmičara i zemalja učesnika.

„Biće izuzetno jak turnir, niko neće imati lak posao, ko god bude hteo nešto dobro da napravi, neki dobar rezultat. Turnir je u takvom periodu sezone, konkretno ove godine dva meseca pred Evropsko prvenstvo, zato i mislim da će doći cela Evropa na jednu od provera i da će biti izuzetno jak turnir, možda i najjači ove godine na Starom kontinentu. Verujem da će Beogradski pobednik kao i uvek do sada sijati punim sjajem i ja ću se potruditi da ostavim što bolji mogući utisak“ – istakao je Babić.

Primarni cilj srpskih boks reprezentativaca u 2019. je Evropsko prvenstvo u junu u Minsku.

„Svi smo podredili naše forme Evropskom prvenstvu u Belorusiji. Prvi na listi takmičenja gde ćemo proveriti u kojoj smo fazi spremnosti nam je Beogradski pobednik. Takođe i Bokserka liga Srbije se nastavlja, ostala su još tri kola i da se odluči pobednik, neizvesno je i videćemo ko će poneti taj epitet šampiona. Cilj i najveći san svih nas je da osvojimo vizu za Olimpijske igre u Tokiju, to bi značilo više nego bilo šta. Moje misli i sve što radim usmereno je upravo na Minsk i Tokio“ – zaključio je Babić.



Reprezentativci Srbije za „Beogradski pobednik - Memorijal Branko Pešić“ pripremaju se na Avali, a na spisku selektora Miodraga Perunovića nalaze se: Dušan Janjić (do 52 kg), Kristijan Jovanović (56kg), Aleksandar Konovalov (64 kg), Dejan Dašić i Milan Vranković (69 kg), Sandro Poletan i Aleksa Marković (75 kg), Milosav Savić, Slobodan Jovanović i Nikola Stevanović (81 kg), Marko Docić i Darko Stanković (91 kg), Vladan Babić (+91 kg).

Na turniru mogu nastupati takmičari u uzrastu elita u svim težinskim kategorijama. Najpoznatiji osvajači takmičenja „Beogradski pobednik“ su: Svetomir Belić, Zvonko Vujinin, Tadija Kačar, Aziz Salihu, Sreten Mirković, Plamen Jankov, Dragomir Vujković, Ante Josipović, Ivan Ribać.

kurir.rs / kurir sport

Kurir

Autor: Kurir