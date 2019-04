HOKEJ NA LEDU Stefan Ilić: Klinci su nam zadali zadatak

Posle mlađih selekcija koje su se okitile sa dva zlata u prva tri meseca ove 2019. godine, na red su došli seniori. Oni će se od 9. do 15. aprila boriti za ulazak u viši rang i zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu Druge divizije A grupe koje se održava u beogradskoj ledenoj dvorani „Pionir”.

Hokejaši imaju novog selektora – to je sada Kanađanin Aleksandar Dandeno – vredno su trenirali u prethodnih nekoliko dana i sa nestrpljenjem očekuju da izađu na led. Inače, selektoru će prvi pomoćnik biti Nemanja Janković koji je sa reprezentacijom do 18 godina osvojio zlato pre nekoliko dana u Beogradu na planetarnom šampionatu, a bio je i asistent selektoru Dejvidu Perounu na SP u Zagrebu za igrače do 20 godina gde su se hokejaši takođe okitili najsjajnijim odličjem.

Stefan Ilić, jedan je od najstarijih u hokejaškom timu Srbije. Pre deset godina, Ilić, inače član Milana, bio je član šampionske generacije koja je 2009. uspela da ostvari najveći uspeh srpskog reprezentativnog hokeja i plasira se u Prvu diviziju. Zato smo ga na početku razgovora zamolili da nam povuče paralelu između te generacije i sadašnje.

– Generalno, ta 2009. bila je jedna od boljih reprezentativnih godina i bila je to jedna od najboljih generacija sa kojom sam igrao. Tada sam imao 19 godina, bio klinac, a sada sam jedan od najiskusnijih u timu. Napredovali smo dosta što je i logično. Sve se modernizuje, pa i hokej ide u korak sa time.

Ilić je zadovoljan kako su protekle pripreme mada selekcija nije bila sve vreme kompletna, jer su hokejaši Crvene zvezde imali obaveze u finalu IHL lige gde su okitili šampionskom titulom.

– Sve je prošlo dobro, mada su nam se igrači Zvezde tek kasnije priključili. Međutim, mi se svi već odlično znamo, tako da dobro funkcionišemo zajedno. Trenirali smo dva puta dnevno, sve je OK. Spremni smo da zaigramo i zaista jedva čekamo da šampionat počne.

Tim je dobio novog selektora. Iz Kanade je stigao Aleksandar Dandeno.

– Sigurno je da je uneo neku novu energiju među nas. Atmosfera je pozitivna, a očekivanja, paaa – zastao je uz osmeh, a onda nastavio: – Iskreno, ove godine su mlađe selekcije osvojile već dva zlata, tako da su nam klinci zadali težak zadatak. Vreme je i za treću medalju, nadamo se zlatnu. Imamo kvalitet za neku od medalja, to je sigurno. Sada, ne smem da obećam zlato, ali ništa nije nemoguće. Mi ćemo se truditi, dati sve od sebe, motivacija je veća i zato što igramo pred domaćom publikom. Iskreno se nadam uspehu.

Prvu utakmicu srpski hokejaši odigraće u utorak, 9. aprila, od 20.30 protiv Hrvatske.

– Prvo, pa derbi. Hrvati imaju najjači tim. Protiv njih smo već ranije igrali i dobro ih poznajemo. Oni će nam biti najteži rival, ali računica je jasna, moramo da pobedimo u svim utakmicama, kako bismo se plasirali u Prvu diviziju i osvojili zlato. Nadam se da možemo da ih savladamo, jer dosta zavisi u kakvom ćemo raspoloženju započeti turnir. Nije isto kada pobedite i kada izgubite. Na ovakvim turnirima najbitnije je kako startuješ, kakav će biti taj prvi korak koji učiniš. Nemamo prava na grešku.

Adut više srpskim oklopnicima biće publika.

– Pozvao bih publiku da dođe da nas podrži. Gledao sam kako je bilo na SP do 18 godina, stvarno odlična atmosfera. Bilo bi lepo da i na našim utakmicama atmosfera bude dobra. Iskreno, imamo sve adute da budemo šampioni. Krase nas tvrdoglavost, upornost. Imamo igrački kvalitet, ali ponekad on nije presudan već stav, pozitivno razmišljanje, sigurnost u sebe. Voleo bih da osvojimo zlato i odemo korak dalje.

Pitali smo Ilića za kraj da li to što se šampionat igra u Beogradu stvara igračima dodatni pritisak ili ne?

– Mislim da svi osećamo neki pozitivni pritisak i naboj. I te 2009. smo igrali pred domaćim navijačima, pa smo uspeli da napavimo korak napred. Nemamo nikakav negativ osećaj, naprotiv sve je pozitivno. Samo da počne – zaključio je Stefan Ilić.

