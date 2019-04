EKSKLUZIVNO Vitalij Kličko za Kurir: Srbi, ne želim vam sreću u fudbalu, ali bićete sila u boksu!

Vitalij Kličko, trostruki šampion sveta u boksu, svojevremeno najbolji sportista na planeti, 20. aprila biće gost Beograda!

Na poziv predsednika Bokserskog saveza Srbije Nenada Borovčanina, legendarni Ukrajinac uveličaće tradicionalnu manifestaciju Beogradski pobednik, koja od prošle godine nosi ime Memorijal Branko Pešić - Beogradski pobednik.

A da izuzetno prati boks u Srbiji i sport uopšte, Vitalij Kličko potvrdio je u razgovoru za Kurir.

Jeste li kupili avio-karte za Beograd

- Nisam još, ali planiram - pomalo rezervisano, ali s osmehom počeo je razgovor legendarni svetski bokser.

U Minhenu ste se videli s Nenadom Borovčaninom, kako je prošao vaš susret?

- Drago mi je što sam se video s mojim prijateljem Borovčaninom. Upoznao me je s dešavanjima u srpskom boksu. Vaša zemlja je nekada imala vrsne asove u ovom sportu, a primećujem da vam se boks vraća na veliku scenu. Zato sam sa zadovoljstvom prihvatio poziv da dođem na Beogradski pobednik. Nadam se samo da me neće nešto vanredno sprečiti - u dahu je rekao Kličko.

Šta znate o srpskom boksu i u kojoj meri pratite srpski sport uopšte?

- Srbija je oduvek bila sportska nacija. Odlični ste u kolektivnim sportovima. Imate izvrsne košarkaše, vaterpoliste, odbojkaše, jednog Novaka Đokovića. Pa i fudbaleri su vam dobri, mada njima baš i ne želim uspeh, logično, jer se nalazite u grupi kvalifikacija s mojom Ukrajinom - s osmehom će Vitalij Kličko, pokazavši da baš dobro prati sport.

Gde je srpski boks u odnosu na svetski i evropski?

- Bićete sila, ne sumnjam. Vidim to po energiji Nenada Borovčanina. On je bio veliki borac, a koliko primećujem, veliki je borac i van ringa. Podseća me na mene (smeh). U Minhenu smo se prisetili ranijih druženja, ali smo razmenili i aktuelna iskustva. Borovčanin je kao predsednik uzdigao Bokserski savez Srbije na visok nivo, što se primećuje po brojnim događajima na kojima učestvuju vaši bokseri - istakao je legendarni Vitalij Kličko.

Možda niste znali... * Vitalij Kličko do danas ima najveći procenat borbi završenih nokautom - 92,5 odsto * U profi karijeri na velikoj sceni izgubio je samo dva meča * Prvi je profesionalni bokser na svetu koji ima fakultetski doktorat iz medicine i filozofije * Sportsku karijeru je počeo kao kik-bokser, i tada je takođe osvajao svetske medalje * Prvi rival u bokserskoj karijeri bio mu je brat Vladimir, koga je pobedio * Osvajač je čak tri šampionska pojasa i titule prvaka sveta u teškoj kategoriji * Po završetku karijere ušao je u politiku, ali je 2006. izgubio od Černoveckog izbore za gradonačelnika Kijeva * Političku snagu iskoristio je 2004. godine, kada je ipak postao gradonačelnik glavnog grada Ukrajine * Bio je lider političke partije UDAR, koja je raspuštena 2015. godine

