POLETAN PRED POČETAK 57. BEOGRADSKOG POBEDNIKA: Pokidaću se da dođem do pehara

Brojimo sitno do početka boks spektakla "Memorijala Branko Pešić - Beogradski pobednik 2019" koji će biti održan u hali „Šumice“ u Beogradu od 16. do 20. aprila gde će se predstaviti i boriti za trijumf i prestiž bokseri i dame, njih 169 iz 20 zemalja sveta

Dolazak svih selekcija očekuje se u naredna dva dana, a veći deo je već stigao i vredno trenira, ne prepuštajući ništa slučaju. Otvoreni trening za medije odradile su boks reprezentacije Srbije, Rumunije, Turske i Mađarske u trening hali Sportskog centra Voždovac.

Nasmejani, raspoloženi, ali sa pobedničkim žarom i vatrom u pesnicama predstavili su se srpskim medijima akteri dolazaćeg 57. po redu "Beogradskog pobednika" i obećali beskompromisne borbe u ringu u Šumicama. Borbama tokom sparinga na Voždovcu jasno su stavili do znanja da svim ljubiteljima boksa koji budu došli na "Memorijal Branko Pešić“ neće nedostajati adrenalina i vrhunskih borbi koje nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

"Verujemo da će tribine biti ispunjene do poslednjeg mesta, jer ovakvi mečevi i mi svi zajedno na jednom mestu na velikoj sceni smo samo dva puta godišnje, za vreme Beogradskog pobednika i Zlatne rukavice. Spreman sam i izuzetno motivisan da ostvarim pobedu, da ponovim ono što sam učinio u Areni kada sam osvojio Zlatnu rukavicu 2017. Zadatak je težak, ali i ne neostvariv. Spreman sam da pružim partije kao nikada do sada, da boksujem moje najbolje mečeve do sada iz kojih ću verujem izaći kao šampion. Znam da neće biti milosti ni sa jedne strane, neće niko nikoga štedeti, kao što se moglo videti i sad na sparingu. Svako od nas će ući u ring da pokaže svu raskoš ovog sporta i priredi pravi užitak za ljubitelje boksa koji se nađu u Šumicama. Pokidaću se da dođem do pehara namenjenog šampionu „Memorijala Branko Pešić", zaključio je reprezentativac Srbije Sandro Poletan.

Reprezentativci Srbije za „Beogradski pobednik - Memorijal Branko Pešić“ pripremaju se u Beogradu, a na spisku selektora Miodraga Perunovića nalaze se: Dušan Janjić (do 52 kg), Kristijan Jovanović (56kg), Aleksandar Konovalov (64 kg), Dejan Dašić i Milan Vranković (69 kg), Sandro Poletan i Aleksa Marković (75 kg), Milosav Savić, Slobodan Jovanović i Nikola Stevanović (81 kg), Marko Docić i Darko Stanković (91 kg), Vladan Babić (+91 kg).

