OVA PRIČA JEDNE BEOGRAĐANKE OBIŠLA JE CELU PLANETU: Ovo je najemotivnija scena sa BG maratona koja NIKOGA NE OSTAVLJA RAVNODUŠNIM! (FOTO)

Irena Pavlović je imala tu čast da sa Markom istrči najvažniji maraton u svom životu, pa se tim povodm oglasila na svom Fejbuk nalogu. Njenu poruku prenosimo u celosti.

''Slučaj je uredio da baš ja dobijem čast da treniram sa njim, jer nisam ni trener ni poseban trkač, već samo brižna mama troje dece koja voli da trči. Nepunih četiri meseca nam je trebalo da se spremimo za prvi polumaraton u septembru, 1.58h, nakon čega smo i odlučili da pokušamo da spremimo maraton. Učili smo jedno od drugog, niko od nas nije znao u šta se upušta. Ali ono šta nas oboje krasi, a to su i glavne osobine maratonaca, upornost, ljubav prema kretanju, strpljenje, uz veru u proces, doveli su nas do cilja za 4.48h. Marko je slep od rodjenja, a trči zato što se tada oseća slobodno. Ja vam na treninzima želim da se što češće osećate kao on. Slobodno i hrabro! Svako dobro i puno radosnih kilometara vam želim.''

