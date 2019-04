IZMLATILA MANIJAKA: Onanisao na MMA fajterku, pa popio žestoke batine!

Dok je Džojsi pozirala u kupaćem kostimu na plaži Praja de Braga u Rio de Žaneiru, primetila je muškarca koji stoji u blizini spuštenog šortsa kako dodiruje svoje gnitalije.



- Videla sam ga kako stoji i radi to i to na mestu gde prolaze kupači, čak i maloletnici. Imao je erekciju i mumljao je. Prišla sam mu i rekla da odmah prestane, a on me upitao: "Šta, ne sviđa ti se? Dođi bliže" - opisuje ona i dodaje:

- Uopšte se nije potresao. već je nastavio to da radi.

Nažalost po njega, nije znao da je zgodna devojka zapravo specijalista mešovitih borilačkih veština, da je bivša šampionka u mau-tai i džiju-džitsu.

rvi ju je udario u leđa.

- E tad sam se razbesnela, htela sam da ga ubijem - objasnila je Džojsi i potom mu uputila nekoliko strašnih udaraca od kojih je manijak počeo da zapomaže.

Ubrzo je stigla policija i uhapsila ga zbog nepristojnih radnji, ali je ubrzo pušten. Branio se da je urinirao, ali ne i mastrubirao.

Joice Vieira, una luchadora, golpeó a un acosador que se masturbaba cuando ella y una amiga posaban para tomarse fotos pic.twitter.com/E0EiZwtJiq — Maria (@mariamariasabe) April 17, 2019





