SKANDAL KOJI JE ZGROZIO BRITANCE! NACI ORGIJE velike sportske zvezde sa PET PROSTITUTKI: Petosatno ludilo sa BIČEM i šoljica čaja za dobro odrađen posao! (VIDEO)

Prvi čovek svetskog automobilizma i sin nekadašnjeg lidera britanskih fašista Maks Mozli, glumio je nacistu u privatnoj sado-mazo predstavi sa pet prostitutki!

Na snimaku, koji je tada procurio u javnost, Mozli na nemačkom jeziku izdaje naredbe devojkama u naci uniformama dok ga one "bičuju do krvi". Zanimljivo, Mozli je inače sin čuvenog nacističkog lidera i prijatelja Adolfa Hitlera - Osvalada Mozlija.

Zatim je Mozli uzeo bič i počeo da bičuje devojke, brojeći udarce na nemačkom jeziku. Jauci devojaka izazvali su veliko uzbuđenje kod Mozilja,koji je u tada imao 67 godina. Posle batina na red je došao i seks. Mozli je za usluge ovih prostitutki izdvojio je 2500 funti.

Akcija sa prostitutkama trajala je pet sati, a najbolji deo je na kraju... Najmoćniji čovek u svetu automobilizma pije sa svojim prijateljicama šoljicu čaja.

Supruga Džin, sa kojom ima dvoje dece, nije bila oduševljena snimcima, a nisu ni njegovi poslodavci. Posle godinu dana podneo je ostavku.

Njegov veliki prijatelj Barni Eklston nije poverovao dok nije video dokaze.

"Poznajem ga jako dugo i da nisam video ne bih poverovao u to. To što ljudi rade privatno je njihova stvar, to neće uticati na sport", rekao je Eklston.

Nekoliko dana nakon što je podneo ostavku, doživeo je žestok udarac... Njegov sin Aleksandar (39) je pronađen mrtav. Ispostavilo se da se predozirao.

