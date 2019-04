STEFAN ZVIJER: Brazilac je odličan borac, ali šampionski pojas će biti moj! Odžaci spremni za MMA spektakl!

Svetske MMA zvezde na severu Srbije boriće se 4. maja 2019. u heksagonu SBC-a koji se svojim radom poslednjih godina ističe kao jedan od najboljih evropskih MMA organizacija.

Za sve ljubitelje mešovitih borilačkih sportova u Srbiji, regionu, Evropi i svetu spremili su najjači SBC fight card do sada, čemu svedoči i sama glavna borba u kojoj će snage odmeriti i boriti se za Serbian Battle Championship Light Heavyweight titulu i pojas šampiona u najdominantnijoj domaćoj i regionalnoj MMA organizaciji Igor “The Duke” Pokrajac protiv Maiquel “Big Rig” Falcoa.

Jedna od najvažnijih borbi kako za domaću publiku, tako i za celokupan SBC 21 – Reveng spektakl biće svakako bitka za pojas šampiona u lakoj kategoriji (do 70 kg) u kojoj borac rođen u Vrbasu, 26-godišnji Stefan Zvijer izaziva šampiona iz Brazila, 24-godišnjeg Džeksona Tortoru Loureiru.

„Veoma sam srećan da konačno imam priliku da nastupim u za mene najjačoj promociji na Balkanu. Velika zahvalnost organizatorima jer sam odmah dobio priliku da radim borbu za šampionski pojas protiv vrhunskog protivnika. Posebno me raduje to što će borba biti 30-tak kilometara od mog rodnog Vrbasa jer znam da ću imati veliku podršku sa tribina koja će mi dati dodatnu snagu. U rodnom gradu sam imao prvi susret sa borilačkim veštinama, tu je sve počelo. Kasnije sam trenirao u više klubova po Srbiji, Bosni i Sloveniji i na kraju ostao u T'n'T Gym-u iz Ljubljane koji ću predstavljati u ovoj borbi. Pojedinačno treniram boks, brazilski džiju-džicu, rvanje i svaku veštinu obožavam, ali sam najsrećniji kada se takmičim u MMA. Do sada sam odradio 11 amaterskih i 10 profesionalnih borbi i trenutni skor mi je 9-1“ – ističe Stefan.

Srpski borac sa prezimenom Zvijer, koje samo govori da je reč o MMA ratniku koji ne priznaje ništa osim pobede, najavljuje žestok okršaj protiv sa Brazilcem u heksagonu.

„U svakoj borbi idem po pobedu. Borba u Odžacima protiv Tortore ima posebnu težinu jer su u igri šampinoski pojas i bitka pred mojim navijačima, tako da ću biti motivisan više nego ikada. Pozivam publiku i ljubitelje borilačkih veština da 4. maja dođu u Odžake i podrže mene i ostale domaće borce. Fight card je jedan od najjačih do sada i mislim da ljubitelji našeg sporta ovo ne smeju propustiti. Moj protivnik je odličan borac, ali taj pojas će biti moj. “ – zaključio je Stefan Zvijer.

Borba između Zvijeri i Tortore je druga glavna borba SBC 21 – Reveng večeri u Odžacima. Brazilac najavljuje odbranu pojasa, ali priznaje da zadatak neće biti ni malo lak.

“Očekujem tešku borbu, nikad nije bilo lako i nikad neće biti, tako da sam dobro pripremljen za bilo kog protivnika. Pripreme za ovu borbu počele su kada sam osvojio SBC pojas, moja deviza je trening i samo trening. Nisam prestajao sa treninzima, nakon borbe na SBC- u u decembru u Novom Sadu, vratio sam se u Brazil i već sledećeg dana nastavio se treninzima. Nadam se da ću nastaviti da se borim pod SBC okriljem i da ću rasti kao borac zajedno sa ovom organizacijom. Zahvaljujem se svima koji me podržavaju, to me čini jakim borcem koji uvek traži priliku da napravi više” – rekao je Tortora borac čuvenog Chute Boxe Balneario Camboriu tima, vlasnik crnog pojasa u muay thai - u i ljubičastog u brazilskoj džiju-džici, vladajući šampion SBC organizacije u lakoj kategoriji (do 70 kg).

U heksagonu u Odžacima predstaviće se najbolji domaći borci koji su bili deo ranijih SBC priredbi, kao i velikih pojačanja koja svoju priliku i uspeh žele da dobiju i iskoriste na ovako velikoj pozornici – SBC šampion srednje kategorije Duško Todorović, doskorašnji SBC šampion lake kategorije Nemanja “Sledgehammer” Kovač, jedan od najvećih potencijala domaće scene Miro Jurković, kao i istaknuti profesionalac sa neprocenjivim međunarodnim iskustvom Slobodan “Limp” Maksimović.

Naravno tu su još i nastupi istaknutih domaćih profesionalaca kao i onih čije vreme tek dolazi, Ognjen “Master” Salatić, Danijel Kokora, Slavoljub “Mitke” Mitić, Dušan Salkanović, Predrag Bogdanović i Rifat Prušević.

“Kada je reč o inostranim borcima imamo veliku čast da najavimo nastup bivšeg UFC borca - Viskardija Andradea, fantastične brazilske borace kao što su Villiam Lima, Hugo “Striker” Silva, Fernando “Sagati” Aparekido, Fernandes Manoel Neto Jr, Benedito Silva Azevedo, kao i regionalne talente Luku Sumića iz Hrvatske i Stefana Pečevskog iz Makedonije. Srbija će ponovo biti prava oaza za najbolje svetske MMA borce, a imena boraca preliminarnih borbi pariraju najjačim evropskim organizacijama, kao i glavni deo večeri koji će nam pružiti borbe dostojne najvećih svetskih MMA promocija” – zaključio je glavni organizator Bojan Mihajlović.

