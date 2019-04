SRPSKI AS SJAJAN NA OTVARANJU SEZONE: Dušan Borković prvi vrhu posle dve trke na Hungaroringu (FOTO)

Vozač NIS Petrol tima u saradnji sa Target Competition timom u svom automobilu Hyundai i30 N sa brojem 62 na otvaranju sezone demonstrirao je šampionsku klasu.

U izuzetno jakoj konkurenciji čak 37 automobila naš as je u prvoj trci zauzeo petu poziciju, koja po novom sistemu bodovanja nosi 24 poena, a u drugoj trci punoj uzbuđenja četvrtu poziciju sa 27 bodova. U generalnom plasmanu posle prvog trkačkog vikenda srpski as se nalazi u samom vrhu tabele.

"Bio je ovo dobar trkački vikend uz dosta borbe na stazi. Na obe trke uzeo sam bodove, a to i jeste moj cilj za ceo šampionat. Nismo promenili setap za drugu trku tokom koje je počela kiša I to me je omelo, ali sa velikim optimizmom idem ka novim trkama sa željom da se borim za najviši plasman. Posle ovog vikenda bolje sam upoznao kolege koje do sada nisam znao, a i automobil koji je potpuno nov i razlikuje se od prošlogodišnjeg. Dosta novih kolega je izuzetno borbeno, ali to je ono što ja volim. Ubeđen sam da nas čeka još uzbudljivih izdanja", rekao je Borković I iskoristio priliku da svim vernicima koji danas slave Uskrs čestita najradosniji praznik.

Jučerašnje kvalifikacije Dušan Borković je završio kao deveti, što mu je obezbedilo start iz petog reda u prvoj trci, a istovremeno i polazak s druge pozicije na inverznom startu druge trke. Vozač NIS Petrol racing tima odlično je startovao, pa je tako veoma brzo sa devete došao do šeste pozicije. U petom krugu savladao je Francuza Orelijena Komta u bici za petu poziciju na kojoj je I završio prvu trku. Nelson Pansijatisi presekao je putanju našem asu već u prvom krugu, prilikom čega su na Borkovićevom automobilu oštećeni splinter I bamper koji su ga usporili, ali na svu sreću nisu sprečili našeg asa da dođe do dragocenih bodova na startu sezone.

Druga trka donela je kišu, klizavu stazu I mnogo uzbuđenja na Hungaroringu. Posle odličnog starta Borkovića I žestokog napada na prvu poziciju, naš as je proklizao I pre izlaska sigurnosnog automobila na stazu zbog izletanja Filipija I Galaša, srpski automobilista je bio na trećoj poziciji. U nastavku trke, u kojoj je pod žutom zastavicom, isteklo skoro 12 minuta, vodila se žestoka borba između Borkovića, Brišea i Magnusa za čelo kolone, u kojoj je francuski automobilista imao nekoliko nesportskih poteza. Dalje napredovanje našeg asa u veoma dramatičnoj trci na Hungaroringu sprečila su nova izletanja sa staze I žuta zastava koja je bila na snazi do kraja trke.

Naredni trkački vikend zakazan je za 26.maj u Nemačkoj.

