OČEKUJE NAS BORILAČKI SPEKTAKL U ODŽACIMA: Održano zvanično merenje boraca!

Predstavnici medija i posetioci videli su zvaničnu proveru kilaže svih boraca učesnika Main i Co-Main Eventa, borbi pojas šampiona u lakoj i poluteškoj kategoriji - Stefan Zvijer vs Jackson "Tortora" Loureiro, kao i Igor "The Duke" Pokrajac vs Maiquel "Big Rig" Falcao! Takođe uvid u svoje pripreme i očekivanja dali su nam Slobodan "Limp" Maksimović i Benedito Silva Azevedo.

Organizator spektakla, najbolja srpska i regionalna internacionalna MMA organizacija – SBC, uz svesrdnu pomoć Opštine Odžaci potrudili su se da ovim činom merenja već podignu “temperaturu” i tako, u najavi već, privuku publiku da svojim prisustvom ovu sportsku priredbu dignu na nivo koji borci i zaslužuju.

foto: Privatna arhiva

Mnogobrojni ljubitelji mešovitih borilačkih veštinaće imati priliku da u našoj zemlji uživaju u mečevima najistaknutijih imena svetske, evropske, domaće i regionalne MMA scene, kako boraca iz Srbije, tako i iz, Brazila, Slovenije, Hrvatske, Nemačke.

Očekuje nas najjači SBC fight card do sada, čemu svedoči i sama glavna borba u kojoj će snage odmeriti i boriti se za Serbian Battle Championship Light Heavyweight titulu – Igor “The Duke” Pokrajac protiv Maiquel “Big Rig” Falcoa.

Glavni meč večeri, borba za šampionski pojas, će zasluženo biti kruna ove manifestacije što su i obećali legenda brazilskog MMA sporta i borac koji je nastupao na većini vodećih svetskih MMA manifestacija Falcao, kao i legendarno ime koje će biti na drugoj strani heksagona, svima poznato kada je MMA u regionu u pitanju, borac sa najviše UFC nastupa kada su borci sa Balkana u pitanju, legenda hrvatskog MMA, Igor "The Duke" Pokrajac.

"Spreman sam, dobro sam trenirao po planu glavnog trenera Dražena Forgača, odradili smo sve aspekte borbe i s velikim nestrpljenjem čekam početak. Ni jednog trenutka ne sumnjam u uspeh. Naravno, respektujem protivnika, svestan sam da se radi o borcu koji ni jednog momenta ne sme da se potceni, ali moj cilj je jasan - pobeda. Zahvaljujući MMA managmentu i ATT Europe dogovorena je borba na SBC eventu koji je preuzeo primat u urganizaciji i kvaliteti borbi i regiji. Jedva čekam da nastupim pred publikom SBC i budem deo te energije. Teško se vratiti u borilište i nakon mesec dana neaktivnosti, a ne nakon 3 godine... ali ja sam uvek u treningu, i spreman sam za veliku pobedu i osvajanje SBC šampionskog pojasa, i veliki povratak na svetsku MMA scenu!" - istakao je Pokrajac.

foto: Privatna arhiva

Brazilac Falkao je najavio rat u heksagonu i trijumf prekidom.

"Velika mi je čast što ću nastupiti na SBC-u, na ovakvoj manifestaciji koja ima izuzetan renome, i što ću raditi protiv vrhunskog borca kao što je Igor. Očekujte rat i moju pobedu prekidom!"

Stefan Zvijer boriće se za šampionski pojas protiv Brazilca Tortore.

"Zahvaljujem se organizatorima na pozivu i ovakvoj prilici, pogotovo što je u pitanju borba za šampionski pojas. Na meni je da opravdam priliku i pokažem koliko vredim u subotu!"

Brazilac Tortora je siguran u odbranu pojasa.

"Svestan sam da ispred sebe imam odličnog protivnika, ali ja sam uvek u treningu, jer znam da svi žele moj pojas. Spremite se za veliku bitku i još jednu moju pobedu".

foto: Privatna arhiva

Slobodan "Limp" Maksimović je nakon dva otkaza protivnika zbog povreda konačno dobio rivala sa kojim će odmeriti snage u Odžacima.

"Hvala organizatorima. Iako su već dva protivnika otkazala učešće, ja sam spreman i ne dozvoljavam da me to poremeti. Spreman sam za borbu protiv bilo kog protivnika, i spreman sam za veliku pobedu".

Protivnik našeg Maksimovića biće Brazilac Benedito Silva Azevedo.

"Nemam nameru nikog da impresioniram rečima, ali spreman sam da "pojedem"" svog protivnika. Boriću se kao lav, i spreman sam da dominiram iako se borim u višoj težinskoj kategoriji!"

Rezultati merenja i najava borbi u SBC heksagonu:

PRELIMINARY CARD

1. Predrag Bogdanović (77,3 kg) vs Luka Sumić (76,7 kg)

2. Dušan Salkanović (66,5 kg) vs Mirko Jovanović (66,2 kg)

3. Nemanja “Sledgehammer” Kovač (76,9 kg) vs Slavoljub “Mitke” Mitić (77,2 kg)

4. Nebojša Mršić (84,1 kg) vs Gian “Pitbull” Siqueira (84,2 kg)

5. Ognjen “Master” Salatić (71,0 kg) vs Danijel “Vitez” Kokora (70,1 kg)

MAIN CARD

6. Miro Jurković (83,7 kg) vs Manoel Fernandes Neto Jr. (83,4 kg)

7. Slobodan “Limp” Maksimović (70,2 kg) vs Benedito Silva Azevedo (67,6 kg)

Co Main Event - Title Fight - Lightweight -70 kg

8. Jackson “Tortora” Loureiro (69,7 kg) vs Stefan Zvijer (69,5 kg)

Main Event - Title Fight - Light Heavyweight -70 kg

9. Igor “The Duke” Pokrajac (94 kg) vs Maiquel “Big Rig” Falcao (93 kg)

Kurir sport

Foto: Privatna arhiva

Kurir