SJAJ SRPSKIH JUNIORA U BUGARSKOJ: Dva zlata i bronza za naše nade u badmintonu (FOTO)

Na turniru Evropskog kupa za igrače do 17 godina, HEBAR Bulgarian open 2019, koji je od 2. do 5. maja održan u Pazardžiku, uz učešće od skoro 150 takmičara iz 20-tak zemalja, iskovana su tri odličja - dva zlatna i jedno bronzano.

Iako su svi naši reprezentativci bili na visini zadatka, poseban utisak ostavio je Mihajlo Tomić koji je turnir završio sa maksimalnim učnikom što mu je donelo zvanje najboljeg aktera takmičenja u Bugarskoj. On je u paru sa Sergejom Lukićem osvojio trofej u muškom dublu, a u tandemu sa Sarom Lončar najsjajnije odličje u mešovitom dublu. U finalu muškog dubla Tomić i Lukić su savladali tursku kombinaciju Hasan Berkaj Gunbaz - Nurulah Sarak (2:0), prethodno nanizavši tri pobede. U okršaju za zlato u mešovitom dublu pao je, takođe turski par, Abdulsamet Ozdemir - Kansu Erčetin (2:0). Do finala Tomić i Lončareva su upisali tri sigurne pobede.

"Na turnir sam došao sa samo jednim ciljem, a to je da ostvarim sve pobede. Na kraju smo uspeo u tome, ponovo sam prigrabio dva zlata i opet proglašen za najboljeg igrača turnira. Trijumfom u muškom dublu Lukić i ja smo stigli do šestog zlata na turnirima ovog ranga i obezbedili visoka mesta na rang listi sve do Evropskog prvenstva za igrače do 17 godina koje ce biti održano početkom septembra u Poljskoj. U mešovitom dublu Lončarevoj i meni nedostaje još jedno zlato da bismo zabeležili isti plasman. Iako sam prezadovoljan dosadašnjim partijama i rezultatima, želim da i dalje unapređujem svoju igru sa krajnjim ciljem da osvojim titule evropskog prvaka u Poljskoj", kazao je Mihajlo Tomić.

foto: Badminton savez Srbije

Pored zlata u miksu Lončareva je u Bugarskoj osvojila i bronzu u ženskom singlu. Naša reprezentativka je nakon tri vezane pobede poražena u polufinalu od Bugarke Gergane Pavlove (2:0), potonje osvajačice zlatnog odličja.

U istoj konkurenciji Anđela Vitman je stala u osmini finala, a Nina Bogdanović u šesnaestini finala.

foto: Badminton savez Srbije

U muškom singlu Lukić je zaustavljen na poslednjem stepeniku na putu ka odličju. U četvtfinalu poražen je od Turčina Nurulaha Saraka (2:1), koji je kasnije osvojio zlato.

S druge strane Viktor Petrović je izgubio u drugom kolu, a isti domet mu je bio i u mešovitom dublu u kojem je nastupio sa Bogdanovićevom.

U ženskom dublu Lončareva i Vitmanova su u četvrtfinalu izgubile od turske kombinacije Firdevs Karaslan, Nurgul Jilmaz (2:1) i tako za dlaku ostale bez medalje u ovoj konkurenciji.

"Na izuzetno jakom turniru, s obzirom na to da je bila prisutna kompletna turska reprezentacija, zadovoljan sam igrama naših reprezentativaca i osvajanjem tri medalje. Posebno dobre partije pružili su naši parovi, Tomić i Lončareva u miksu i Tomić i Lukić u muškom dublu, pogotovo u mečevima sa turskim takmičarima, gde su pokazali sav svoj talenat i kvalitet. I ostali igrači su prikazali dobru igru i u neizvesnim završnicama nedostajalo je malo čvrstine da se zabeleže pobede. Sve u svemu, veoma pozitivno iskustvo za naš tim i pokazatelj šta se može još unaprediti u nastupu naših igrača", istakao je trener reprezentacije Dragan Antić.

foto: Badminton savez Srbije

Vlada Republike Srbije - Ministarstvo omladine i sporta obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava u značajnoj meri je doprinelo učešću srpskog tima na turniru u Bugarskoj.

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Badminton savez Srbije)

