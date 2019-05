MUKE SA AUTOMOBILOM: Požrtvovana borba Borkovića na Hokenhajmu

Vozač NIS Petrol tima u saradnji sa Target Competition timom u svom automobilu Hyundai i30 N sa brojem 62 na kvalifikacijama je zauzeo 14. mesto što mu je odredilo 14. startnu poziciju na obe trke druge trkačkog vikenda u Nemačkoj.

U izuzetno jakoj konkurenciji 32 automobila naš as je samo jedan krug do kraja držao 13. poziciju, a onda je usled problema sa automobilom završio trku na domak cilja.

Borković je više od polovine trke vozio sa polupodignutom haubom, oštećenim spliterom, polupanom šoferšajbnom i raznim polomljenim delovima automobila koji su ga znatno kočili od samog starta.

Kada je bilo gotovo sigurno da će izuzetnom požrtvovanošću uzeti prve bodove na Hokenhajmu, automobil je u potpunosti otkazao posle udarca kolege Džona Filipija.



“Sve je krenulo od kvalifikacija kojima nisam bio zadovoljan. Nisam pronašao pravi ritam, a koliko je jaka konkurencija najbolje govori da se čak nas 14 vozača spakovalo u pola sekunde, što znači da su me stotinke delile od drugog dela kvalifikacija I bolje startne pozicije. Ali to zaista samo svedoči o izuzetnoj konkuretnosti šampionata. Iako je staza Hokenhajm za mene potpuno nova i znao sam da neće biti lako, ipak nisam očekivao ovakvo ponašanje vozača. Ovoliko udaraca koliko sam dobio na ovoj trci, u životu nisam dobio. Nema dela na automobilu koji mi nije udaren. Zbog svih tih oštećena išao sam čak 15km/h sporije od drugih I na pravcima su me svi obilazili. Boriću se sutra lavovski kao I danas, ali sa ovakvom gužvom na stazi i startnom pozicijom kao današnjom ne očekujem mnogo. Daću sve od sebe i nadam se da ću uzeti neki bod sutra jer je na kraju sezone svaki bod bitan”, rekao je Dušan Borković nakon trke.

