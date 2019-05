HAMILTON POBEDIO ZA NIKIJA LAUDU: Britanac slavio na ulicama Monaka

Hamilton je ostvario 77. pobedu u karijeri, a četvrtu u sezoni. Aktuelni šampion trku je završio za sat, 43 minuta, 28,437 sekundi.

Uprkos velikim problemima sa gumama, on je kontrolisao trku i uspeo je iza sebe da ostavi Maksa Verstapena iz Red Bula, koji ga je stalno pritiskao, uz kontakt u pretposlednjem krugu, posle čega je pokrenuta istraga.

Drugi kroz cilj prošao je Verstapen, ali je zbog kazne od pet sekundi zbog nebezbednog izlaska iz boksa, trku završio na četvrtom mestu.

Drugo mesto zauzeo je vozač Ferarija Sebastijan Fetel sa zaostatkom od 2,602 sekunde, a treći je bio vozač Mercedesa Valteri Botas sa 3,162 sekunde zaostatka.

Vozač Red Bula Pjer Gasli zauzeo je peto mesto, a osvojio je i dodatni bod pošto je vozio najbrži krug trke. Šesti je bio Karlos Sainc iz Meklarena, a sedmo i osmo mesto zauzeli su vozači ekipe Toro Roso Danil Kvjat i Aleksandar Albon. ; Vozač Renoa Danijel Rikardo zauzeo je deveto mesto, a Roman Grožan iz Hasa bio je 10.

Tokom celog vikenda u Montekarlu vozači, ekipe i navijači odavali su počast trostrukom svetskom prvaku Nikiju Laudi, koji je umro u ponedeljak. Na bolidima su ispisane poruke zahvalnosti Laudi, a svi vozači na stazu su došli noseći crvene kačkete, na kojima je ispisano Niki.

Hamilton je dobro krenuo sa pol pozicije i ostao je ispred Botasa, koji je uspeo da se odbrani od napada Verstapena, a iza je ostao Fetel. Dobro je krenuo i Lekler, koji je sa 15. skočio na 13. mesto, a u osmom krugu je odlično obišao Grožana i popeo se na 12. mesto.

Agresivni Lekler je isto pokušao i sa Hulkenbergom, ali se okrenuo na stazi i pukla mu je guma. On je na putu do boksa ostavljao deliće gume, zbog čega je na stazu izašlo vozilo bezbednosti. To su iskoristili Mercedes i Ferari i pozvali vozače na zamenu guma, a isto je učinio i Verstapen iz Red Bula, koji se "ugurao" izmedju dva Mercedesa i preuzeo drugo mesto, nakon što je zakačio Botasov bolid.

Povodom toga pokrenuta je istraga, a Botas je ponovo morao u boks zbog oštećenja nakon što ga je Verstapen sabio o zid. Verstapen je kažnjen sa pet sekundi zbog nebezbednog izlaska u boks.

Kada je trka nastavljena Lekler je otišao odmah u boks, ali je ubrzo obavestio ekipu da neće moći da završi trku, pa je domaći vozač u 19. krugu pozvan da

se parkira u garažu.

Hamilton se u 21. krugu požalio na gume i pitao da li će moći na tom setu da izdrži do kraja trke, a iz ekipe su mu odgovorili da nastavi da radi sve što je do sada radio. On je vozio sporije i čuvao je gume, ispred Verstapena, Fetela, Botasa, Gaslija i Sainca.

Verstapen je pritiskao Hamiltona i želeo da smanji razliku, kako bi imao što bolji plasman posle kazne od pet sekundi. Aktuelni svetski šampion imao je ispod sekunde prednosti, a ponovo se požalio na gume, rekavši da se prednje otvaraju. Iz ekipe su mu rekli da ni Verstapenove gume nisu u boljem stanju.

On je u 42. krugu pitao da li je na dobrom setu guma, na šta mu je odgovoreno potvrdno.

Hamilton je u 50. krugu rekao da je njegova leva prednja guma "mrtva", a iz ekipe su mu poručili da izdrži koliko može, pošto nije planiran odlazak u boks. Verstapen mu se približio, a sve to je mirno posmatrao Fetel, koji se držao iza Verstapena na trećem mestu, a ispred Botasa.

U 64. krugu Gasli je otišao na zamenu guma i na stazu se vratio na petom mestu, ispred Sainca.

Verstapen je u 70. krugu napao Hamiltona, koji se dobro odbranio. Holandjanin je dva kruga kasnije pogrešio pri ulasku u krivinu, pa se Hamilton odmakao na 0,8 sekundi.

Dva kruga pre kraja Verstapen je ponovo napao šampiona, došlo je do kontakta dva bolida, a Hamilton je zadržao prvo mesto. Pokrenuta je istraga zbog tog incidenta, a Britanac je prvi prošao kroz cilj i pobedu posvetio Nikiju Laudi. Kasnije je odlučeno, da nijedan od aktera incidenta ne bude kažnjen.

"Ovo je definitivno bila najteža trka. Ali, bez obzira na sve, borio sam se duhom Nikija, on je mnogo uticao na naš tim i znam da će gledati. Pokušao sam da ostanem koncentrisan i učinim ga ponosnim, to je bio cilj tokom čitavog vikenda, svima mnogo nedostaje", rekao je Hamilton.

"Nisam vozio na 'praznim' gumama još od 2009. godine, kada me je Meklaren dugo ostavio na stazi u Šangaju. Ovde je odlična publika, nadam se da nije bilo dosadno", naveo je on.

"Bilo je napeto, nije trebalo da idem u boks, naučio sam na teži način. Bio je pogrešan set guma, ako pogledate zadnje gume, imali smo kontakt u šikani, ali ekipa je obavila neverovatan posao i ponosan sam što sam deo nje. Nadam se da ćemo nastaviti ovako", dodao je petostruki šampion sveta.

Dva kruga pre kraja došlo je do kontatka Mercedesa i Red Bula, u pokušaju Verstapena da pretekne Hamiltona.

"Bilo je blizu, na sreću, video sam ga u poslednjem trenutku. Mislim da je njegovo prednje krilo bilo pored mog zadnjeg točka, uplašio sam se da sam ostao bez guma", rekao je Hamilton.

Naredna trka na programu je 9. juna za Veliku nagradu Kanade.

Kurir sport / Beta

Kurir