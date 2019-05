UFC PREDSTAVIO DARKA STOŠIĆA KAO NOVU ZVEZDU: Srbin je nova senzacija poluteške kategorije!

DARKO STOSIC VS. DEVIN CLARK #ufcfightnight #stockholm 🇸🇪 #repost @mma_fightnightlive #FightAnnouncement . . #mma #ufc #mmafighter #mmanews #instagram #photography #ufcposter #ufcstockholm #darkostosic #serbia #sweden #lightheavyweight

A post shared by Darko Stosic (@darko_ufc) on Apr 24, 2019 at 12:19pm PDT