GASI POŽARE I PROTIVNIKE! U NJEGOVIM PSNICAMA GORI VEČITI ŽAR! Srpski vatrogasac je šampion Mediterana u WBC verziji! (KURIR TV)

Najbolji bokser Srbije, 30- godišnji Marko nakon teške i velike borbe sa Italijanom u deset rundi stigao je do pobede jednoglasnom odlukom sudija 3:0. Srpski as se sjajno kretao, zadavao udarce protivniku koji se pokazao kao izuzetno nezgodan rival.

foto: BSS

"Ni jedna runda nije bila jaka, od samog starta krenuli smo jakim tempom koji je pratio ceo meč, do poslednjeg gonga. Pauze u razmeni jakih udaraca čini mi se kao da nije ni bilo. Dobro smo se kretali, razmenjivali snažne udarce, ostajali na nogama i kidali jedan drugog. Pridržavao sam se plana i pokušavao da vezanim udarcima slomim njegov otpor. On se pokazao kao čvrst i stamen borac, i jako iskusan. Dao sam sve od sebe i zasluženo došao do titule, krune moje dosadašnje karijere. Hvala timu, sponzorima, publici iz Beograda, ali i sa svih strana koji su došli da me podrže. Najveća zahvlanost ide mojoj porodici. Pobedu posvećujem herojima sa Košara", rekao je Nikolić, nakon 24 pobede u isto toliko profesionalnih borbi.

foto: BSS

Srpski šampion je u ring, u borbu po šampionski pojas, krenuo uz pesmu

„Junaci sa Košara“ kojima je posvetio pobedu.

„Posebno sam ponosan što su ovu noć uz mene bili i neki od preživelih boraca sa Košara, mesta gde su pre 20 godina zajedno sa svojim poginulim drugovima branili i odbranili našu Srbiju od terorista“.

foto: BSS

Nikolić je opravdao očekivanja svih koji su verovali u njega.

„ Za mene je ovaj meč bio od velike važnosti. Prvi put sam se borio za jednu od titula i počastvovan sam činjenicom da sam šampionski pojas osvojio u rodnom gradu. Imao sam paklene pripreme za ovaj meč, koji je bio jako težak, prepun adrenalina i rafalnih udaraca sa obe strane, nismo štedeli jedan drugog ni sekund. Na najveći izazov u mojoj dosadašnjoj karijeri odgovorio sam svom svojom snagom i verom u pobedu. Na kraju pojas je završio u mojim rukama i sada idemo dalje u nove izazove i pobede“ – zaključio je Nikolić koji je imao dugogodišnju blistavu karijeru u amaterskom boksu, bio je juniorski i seniorski šampion Srbije (šestostruki), učestvovao na evropskim i svetskim prvenstvima, kvalifikacijama za OI, a prelaskom u profi ring nastavio je da niže pobede i zabeležio ih je 24 do sada, ni jedan poraz.

foto: BSS

Pored toga što je vrhunski sportista, vatrogasac, otac dva sina, Marko je i veliki humanista i nebrojano puta je organizovao akcije za pomoć u najvećem delu deci oboleloj od raka. Tradiciju je nastavio i ovaj put, Nikolić je humanitarnu akciju radio u saradnji sa udruženjem “Uvek sa decom”, koje vodi brigu o deci oboleloj od raka sa IORS u Beogradu.

foto: BSS

I VELJKO ČESTITAO TITULU Nikolić je nakon meča na svom instagramu objavio fotografiju sa suprugom, koja mu je najveća podrška u životu. Njegov kolega, mladi bokser Veljko Ražnatović, ostavio je komentar ispod fotografije. Veljko mu je čestitao na velikom uspehu. foto: Instagram

