SRBIJA DIREKTNO NA SVETSKOM PRVENSTVU: Promenjen sistem kvalifikacija za planetarne odbojkaške smotre

Direktan plasman na oba prvenstva, na kojima će igrati po 24 selekcije, već su izborili svetski šampioni, Srbija i Poljska, kao i domaćini takmičenja, Holandija i Poljska, odnosno Rusija.

FIVB je saopštio da će odbojkaši utakmice igrati u 8 gradova: Moskvi, Sankt Peterburgu, Kalinjingradu, Krasnojarsku, Kazanju, Jekaterinburgu, Ufi i Novosibirsku.

Ekipe će biti podeljene u 6 grupa sa po 4 tima. Mečevi će se igrati od 26. do 29. avgusta. Plasman u II fazu izboriće 16 ekipa, po dve prvoplasirane selekcije iz svake grupe i 4 najbolje trećeplasirane ekipe, koje će formirati 4 grupe sa po 4 tima, a mečeve će igrati od 2. do 4. septembra. Plasman u III fazu, koja uključuje i polufinalne i mečeve za plasman, izboriće 6 selekcija, pobednici 4 grupe i 2 najbolje drugoplasirane reprezentacije, koje će igrati od 7. do 11. septembra.

Svetska odbojkaška federacija je saopštila i da je promenjen sistem kvalifikacija za Svetska prvenstva, pa će, pored svetskih šampiona i organizatora, direktan plasman na SP 2022. u obe konkurencije izboriti finalisti Kontinentalnih prvenstava 2021. iz svih 5 Konfederacija.

Preostalih 12 reprezentacija u muškoj i 11 u ženskoj konkurencij biće poznati posle kvalifikacionih mečeva u kojima će igrati po 24 reprezentacije sa FIVB rang liste, koje se nisu kvalifikovale do tog trenutka.

