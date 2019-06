KLARE IZBACIO DUŠANA: Nakon liderske pozicije Borković pri brzini od 250 kilometara na sat nesportski izguran sa staze (VIDEO)

Najbolji srpski automobilista Dušan Borković nije završio drugu trku u Belgiji pošto ga je sa staze izbacio Francuz Džimi Klaret, dok je naš as bio na liderskoj poziciji.

Dušan Borković je osvojio sedam bodova i u generalnom plasmanu ima 64 poena.

Srpski as je na jučerašnjim kvalifikacijama osvojio pol poziciju za drugu trku i fantastično je iskoristio odličnim startom. Borković je samouvereno držao lidersko mesto na trci i taman kada je počeo da odmiče konkurentima na stazu je zbog incidenta izašlo besbednosno vozilo, koje je više od polovine vremena predviđenog za trku bilo na stazi. U prvom krugu nakon nastavka trećeplasirani Briše je na pravcu krenuo u preticanje drugoplasiranog Klareta i našeg asa koji je bio na čelu, a onda je Klaret nesportskim potezom otpozadi udario Borkovića i izbacio ga sa staze i onemogućio našeg asa da nastavi trku.

foto: PR Dušan Borković

„Jako sam razočaran. Savršeno sam startovao, bio fokusiran i odvezao sam i bolje nego što je Hyundai ovog vikenda mogao da pruži s obzirom da smo 110kg teži od Pežoa. Kad sam video sigurnosni auto znao sam da će biti teško s obzirom na veliku razliku u brzini, Pežoa pogotovo. Mogao bih do sutra da kritikujem organizatore što su nekim vozačima dozvoljene nedopustive stvari. Briše je sa trećeg mesta preleteo nas dvojicu, a Klaret me je udario posle najdužeg pravca i sa skoro 250km na sat izbacio sa staze na mestu gde nije imao šanse da me obiđe. Da šampionat kažnjava takvu nesportsku vožnju, nikome ne bi palo na pamet da tako vozi“, rekao je vidno uznemiren Borković i dodao:



„Imao sam sreću da sam izbegao totalni udes, da se nisam isprevrtao i da neko otpozadi nije naleteo na mene. Ovaj šampionat dozvoljava ovakva nesportska ponašanja, koja su opasna za sve nas. Da sam završio trku uzeo bih dovoljno bodova za povratak u vrh šampionata, ali posle ovog incidenta nisam siguran kakve šanse imam do kraja godine. Ja ću naravno dati sve od sebe na svakom preostalom trkačkom vikendu, a moj NIS Petrol Tim i ja ozbiljno razmišljamo o narednim koracima i gde ću ubuduće predstavljati Srbiju u automobilizmu“, dodao je Borković.



Četvrti trkački vikend će se održati 13. I 14. jula na stazi Red Bull Ring u Austriji.

