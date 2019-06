EVROPSKI KUP U BADMINTONU: Novi Sad dočekuje više od 370 takmičara

U periodu od četvrtka do nedelje, 13-16. juna, u Sportskom centru ‘’Slana Bara’’ na Klisi okupiće se više od 370 takmičara,. više od 600 učesnika iz 26 svetskih država: Rusije, Danske, Nemačke, Kazahstana, Francuske, Izraela, Belorusije, Turske, Estonije, Engleske, Austrije, Ukrajine, Kipra, Jermenije, Poljske, Slovenije, Letonije, Slovačke, Mađarske, Moldavije, Grčke, Hrvatske, Bugarske, Makedonije, Rumunije i Srbije.

foto: Privatna arhiva

Na sedmom po redu ‘’Serbian U17 & Youth International Novi Sad 2019’’ nadmetaće se takmičari uzrasta do 17, 15, 13, 11 i 9 godina. Po masovnosti, kvalitetu, organizaciji i sadržaju, ovaj međunarodni događaj, koji nosi status manifestacije od značaja za Republike Srbiju, Pokrajinu i Grad Novi Sad, svakako je među najvećim i najbolje ocenjenim događajima za mlađe uzrasne kategorije u Evropi. Više stotina takmičara, među kojima se nalaze i brojni osvajači najsjajnijih evropskih i svetskih odličja, prikazaće ovaj olimpijski sport u najlepšem svetlu.

Turnir za takmičare do 17 godine je zvaničan Evropski kup koji se boduje za evropske rang liste. Naši najbolji juniori, Sergej Lukić, Mihajlo Tomić, Sara Lončar i Anđela Vitman, nalaze se među nosiocima i favoritima za osvajanje odličja u svih pet takmičarskih konkurencija: muškarci, žene pojedinačno, muški, ženski i mešoviti parovi. Inače, srpski takmičari u kontinuitetu zauzimaju najviše pozicije na evropskim rang listama uz dominantnu broj 1 poziciju u muškim parovima. Na turniru za mlađe uzrasne kategorije, koji se nalazi u zvaničnom kalendaru Evropske badminton konfederacije (BEC), a koji je i kriterijumsko takmičenje za Evropsko prvenstvo do 15 godina, najmasovnija i najjača konkurencija jeste upravo u ovoj uzrasnoj kategoriji. Mladi badmintonci, uzrasta do 15, do 13, do 11 i do 9 godina, će nastupati u četiri konkurencije muških i ženskih singlova i dublova.

foto: Privatna arhiva

Više od 30 srpskih reprezentativaca će na turnirima u Novom Sadu, koje organizuje Badminton savez Srbije uz podršku Badminton saveza Vojvodine i Badminton kluba Novi Sad, pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Grada Novog Sada, Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije grada Novog Sada, nastupati i nadmetati se za nova najsjajnija odličja. Najmasovnije gostujuće delegacije čine Turci, Rumuni i Slovaci.

foto: Privatna arhiva

“Međunarodni badminton turniri, koje Badminton savez Srbije, Badminton savez Vojvodine i Badminton klub Novi Sad, organizuju u srpskoj Atini, postali su svojevrstan brend. Dostići broj od više od 600 učesnika iz 26 svetskih država govori da se napor i trud koji godinama ulažemo prepoznaje i ceni. Nastojaćemo da se svi gosti, uz domaće učesnike, osećaju fantastično. Siguran sam da će, spektakl koji pripremamo, zlatnim slovima ispisati novu stranicu istorije ovog, za nas najlepšeg, olimpijskog sporta. Srpski reprezentativci će imati priliku da na domaćem terenu potvrde svoju svetsku klasu. Uz isticanje izuzetne saradnje sa Evropskom badminton konfederacijom, najsrdačnije se zahvaljujem pokroviteljima – Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije, Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu, Gradu Novom Sadu, Turističkim organizacijama Srbije i Novog Sada kao i prijateljima takmičenja – kompanijama Yonex, Tin šped, Ledeni Kvas, Eurobank, Integraltechnic, Zlatiborac, Minaqua, Boreas Travel, Siboasi i Koka Plus, na podršci koju su pružili organizaciji ovih sjajnih manifestacija za mlađe uzrasne kategorije.”, kazao je predsednik Upravnog odbora Badminton saveza Srbije Radomir Jovović.

foto: Privatna arhiva

Takmičenja počinju u četvrtak od 9 časova mečevima po grupama na turniru ‘’Serbian Youth International Novi Sad 2019’’, na kojima će se igrači do 9, 11, 13 i 15 godina ogledati u pojedinačnim i parskim konkurencijama. Dan kasnije, takođe od 9 časova, počinju i okršaji na ‘’Serbian U17 International Novi Sad 2019’’ gde će na programu biti svih pet konkurencija uključujući i mešovite parove. Finalni mečevi i svečana ceremonija zatvaranja će se održati u nedelju, 16. juna, sa početkom u 13 časova.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir