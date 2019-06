MILICI NIKOLIĆ IZMAKLA BRONZA: Basketašu u četvrtfinalu

Muški tim Srbije u basketu 3x3 upisao je još dve pobede. Prvo su bili bolji od selekcije Poljske rezultatom 20:14, a onda i u poslednjem meču u grupnoj fazi takmičenja i tim iz Rumunije rezultatom 20:18. Naši momci su na ovaj način, sa sve tri pobede u grupnoj fazi osigurali plasman u četvrtfinale. Protivnika će saznati sutra, a mečevi četvrtfinala, polufinala i borbe za medalju su na programu 24.juna.

„Važna nam je i ova pobeda, iako bismo i bez nje bili prvi u grupi, ali ovako smo grupnu fazu završili sa sve tri pobede i to nam znači. Rumuni su nam pružili odličan otpor. Mi smo krenuli malo nervozno pa smo prerano ušli u problem sa faulovima što je dovelo do toga da meč na kraju bude u egalu. Na kraju krajeva ni to nije toliko loše da malo osetimo i to i spremniji uđemo u četvrtfinale,“ rekao je Rašić Lazar i prokomentarisao drugu fazu, „Ukrštamo se sa grupom C, tamo su Estonija, Litvanija, Slovenija i Belorusija. Izuzetno jaka grupa. Vidim da je Belorusija igrala nadahnuto pred svojom publikom i pobedili su favorizovane Slovence, tako da čekamo da se odigraju sve utakmice sutra da bismo videli na koga idemo.“

I ženski tim u basketu 3x3 je zabeležio dve pobede, prvu protiv Italijanki 18:17, a drugu protiv domaćina Belorusije 21:15, ali nažalost zbog koš razlike neće ići u narednu fazu takmičenja.

„Prvi basket je uvek najteži. Ruskinje su juče počele agresivno, a mi se nismo snašle i nismo dobro odgovorile. Nažalost to nas je koštalo prolaska dalje, ali danas smo odigrale dva dobra meča i znači nam ova priprema i iskustvo za naredno takmičenje, a to su kvalifikacije u Konstanci za Evropsko prvenstvo, rekla je kapiten Mirjana Beronja.

Stonoteniseri Izabela Lupulesku, Andrea Todorovic i Aleksandar Karakašević završili su nastup u drugom kolu singla, a sutra u osmini finala u mix dublu protiv španskog mixa nastupaju Aleksandar Karakašević i Izabela Lupulesku. „Ovde sam zbog miksa, tako sam se uostalom i plasirao na Evropske igre. Šteta je, što sam imao dobar žreb. Napravio sam isuviše gršeka na bekhendu. Ne bih smeo da gubim mečeve od igrača kao što je Lind, ali desilo se. Možda je i bolje da ne izgorim i sačuvam snagu za miks,“ rekao je Karakašević nakon eliminacije iz singla.

Danas je petoro džudista iz tima Srbije izašlo na tatami. U kategoriji do 48kg borile su se Andrea Stojadinov i Milica Nikolić. Andrea Stojadinov upisala je jednu pobedu protiv Ruminke Monike Urugeanu, a Milica Nikolić je nakon poraza u polufinalu od Ukajinke Darije Bilodit, ipak poražena i u borbi za bronzu od Slovenke Stangar Maruse.

Strahinja Bunčić u kategoriji do 66kg poražen je na startu, kao i Perišić Marica u kategoriji do 57kg, dok je druga predstavnica Srbije u kategoriji do 57kg Srbija Jovana Rogić savladala je Ohai Ordeanu iz Rumunije, ali je potom zaustavljena od španjolka Ekisoain Jaione.

