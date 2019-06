BOKSER VLADAN BABIĆ PLASIRAO SE U ČETVRTFINALE U MINSKU: Basketaši eliminisani posle drame!

Četvrtfinale je na programu 26. juna, a tamo ga očekuje Ukrajinac Viktor Vikhrist, aktuelni prvak Evrope.

„Boksovao sam sa njim i ranije. Poslednji put u oktobru mesecu. Danas je bio je dobar meč, a on dosta nezgodan i dosta izdržljiv protivnik. U par navrata je bio u nokdaunu, ali se vraćao. Zadovoljan sam kako je prošlo. Već u sledećem kolu me čeka aktuelan prvak Evrope. Već motiv od toga mi ne treba. To će mi definitivno biti meč karijere. Ko me zna, zna da ću dati sve od sebe i da ću ostaviti srce u ringu,“ rekao je Babić posle završenog meča.

Predstavnik Srbije u kategoriji -52kg Dušan Janjić poražen je u osmini finala, kao i Jelena Zekić u ženskoj konkurenciji u kategoriji – 57kg.

foto: Sportske Igre Mladih

Basket 3x3 reprezentacija Srbije poražena je u četvrtfinalu od domaće selkcije rezultatom 19:15.

„Nažalost nismo uspeli. Ušli smo prenervozno u ovaj meč. Promašili smo neke otvorene zicere u ključnim delovima basketa. U jednom trenutku smo imali 12:10 prednost, mešutim u sledećem trenutku smo primili dvojku sa devet metara i promašili te neke zicere. Oni su pogodili kad je bilo važno i na ktraju zasluženo idu dalje“, rekao je Lazar Rašić.

