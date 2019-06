PETA MEDALJA ZA SRBIJU: Rvač Stevan Mićić osvojio srebro

Stevan je poražen u borbi za zlatno od rvača iz Azerbejdžana Amiraslanov Mahira.

“Ponosan sam što sam predstavljao Srbiju na ovom takmičenju i što sam uspeo da za Srbiju osvojim medalju. Puno mi znači, ali znam da puno znači i ljudima koji me podržavaju i verujem da će ova medalja doprineti razvoju rvanja slobodnim stilom u Srbiji. On je jako dobro rvao, a ja sam napravio par manjih grešaka koje su me puno koštale. I te greške će svakako biti nešto iz čega ću izvući pouku. Za mene je ovo bila dobra provera pred Svetsko prvenstvo u septembru, ali i prvo veliko takmičenje nakon ozbiljne povrede tako da sam svakako zadovoljan”, rekao je Stevan nakon finalnog meča.

Stevanu Mićiću medalju je uručio generalni sekretar Olimpijskog komiteta Srbije i član Izvršnog odbora Evropskih olimpijskih komiteta Đorđe Višacki.

