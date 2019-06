CECIN SIN PRERASTAO EVROPU: Veljko Ražnatović boksuje sa Meksikancem! Grmeće Kanadom "Dogodine u Prizrenu" (KURIR TV)

“Veljko Ražnatović je u svojoj klasi pokazao i dokazao da je prevazišao konkurenciju u Evropi”, kaže trener našeg najboljeg kruzeraša Jovan Rakonjac u najavi sledećeg meča.

Jedan od najboljih srpskih boksera nakon sedam pobeda u profi karijeri u isto toliko mečeva, od čega četiri nokautom, u ring će ponovo 7. septembra. Rival će biti Meksikanac, a njegovo ime se još drži u tajnosti!

- Veljkov menadžer Luka Popović i ja uspeli smo da dogovorimo meč sa Meksikancem u Kanadi. Biće to istinski spektakl, najveći meč u Ražnatovićevoj karijeri. Nema sumnje da je on svojim mečevima dosad pokazao da je borac za velika dela. Radićemo maksimalno ozbiljno do početka septembra kada planiramo već da idemo u Kanadu, kako bi Veljko imamo dovoljno vremena da se aklimatuzuje. Tamo ćemo takođe raditi pakleno do samog meča. Rival je sigurno daleko bolji i spremniji od svih sa kojima je Veljko boksovao, ali i naš borac je protiv Hrvata Petra Mrvalja koga je bacio na pod za samo minut i po dokazao da je iz meča u meč sve bolji - ponosno ističe Rakonjac.

Veljko se posle spektakularne pobede nad Hrvatom u hali “Ranko Žeravica” otisnuo put Španije. U Barseloni je vredno trenirao sa tamošnjim reprezentativcima u poznatom bokserskom kampu. Puca od snage i samopouzdanja i ne krije zadovoljstvo lokacijom i sledećim rivalom.

- Biće to prvi put da imam meč van regiona. Osećam pozitivnu tremu koja mi daje snagu da još jače treniram. Znam koliko je kvalitetan moj sledeći rival, ali znam i svoje mogućnosti. Ništa se u mom pristupu nikada neće promeniti. Uvek idem na pobedu, nadam se nokautom. Spreman sam za najveći izazov u karijeri - u dahu priča talentovani kruzeraš.

Trener, menadžer i sam Veljko očekuju da će na meču imati veliku podršku naših ljudi iz Kanade i Amerike. Srbin će u ring ući uz pesmu: "Dogodine u Prizrenu"!

VELJKOV UČINAK U KARIJERI

Mečeva 7

Pobeda 7

Pobeda nokautom 4





Ništa od meča sa Albancem

Petrit Mazrekaj, albanski bokser iz južne srpske pokrajine Kosovo, busao se u grudi, slikao sa Ramušem Haradinajem i po prištinskim portalima izazivao Veljka na meč. Međutim, zvanične ponude od njegovog tima za organizaciju meča nije bilo.

- Nisam čuo za njega dok me nije prozvao. Odmah sam javno rekao da prihvatam meč, samo neka se javi mom timu. To što se slikao sa Haradinajem i gurao priču velike Albanije me ne zanima, on me čak i ne nervira jer je nebitan. Sada je za mene ta priča završena. Moj sledeći rival je Meksikanac, u Kanadi - kaže Veljko.

