NIJE MI PRVI PUT DA BRANIM BOJE ZVEZDE! Milanović: Znam da će biti nezadovoljnih navijača, ali I OVDE SAM PISAO ISTORIJU! (KURIR TV)

Rađen će ponovo biti igrač Crvene zvezde, a Milanović je novi šef stručnog štaba.

"Pre svega sam sretan što sam svoju karijeru vezao za dom, za kuću, posle provedenih četiri-pet godina van mog Beograda. Prošle godine bio sam angažovan i počeo pionirski projekat zajedno sa Vladimirom Popovićem i Nikolom Rađenom, a vezano za Wind sport vaterpolo klub", rekao je Milanović.



On je istakao da su pregovori kratko trajali.



"Sretan sam što sam došao kući, što su i ljudi iz uprave Zvezde prvenstveno pokazali ono što smo razgovarali... Najveća kopča i zajednički sadržalac bilo je to da su pokazali spremnost da osveže tim, da pokažu ozbiljnost u radu sa prvim timom, sa amcibijama da budemo prvi. Za mene je to i izazov novo iskušenje, a sa druge strane ovde sam u svom Beogradu i sretan sam što sam našao novi izazov".

Milanović je jedna od najvećih legendi Partizana, pa je novinare zanimalo kakve reakcije navijača očekuje, s obzirom na činjenicu da je preuzeo najvećeg rivala svog bivšeg kluba.

"U odnosu na moj status, ne želim da se bavim time. Nije mi prvi put da branim boje Crvene zvezde. Siguran sam da će biti nezadovoljnih navijača, ali istakao bih i da sam bio igrač kada je VK Crvena zvezda bila prvi put prvak, kada je prvi put u istoriji pobedila Partizan, sa velikim Vlahom Orlićem, Nikolom Stamenićem... Viktor Jelenić i ja igrali smo u centarskom paru i bili smo verovatno najbolji par na svetu. Šteta što nismo igrali Ligu šampiona...", rekao je novi trener crveno-belih.

Narednu sezonu Crvena zvezda će početi u kvalifikacijama za Ligu šampiona.



"Ambicije su da se pojačamo sa kvalitetnim igračima, ne preskupim i možda ne reprezentativnom nivou, mada očekuemo i jedno dva iznenađenja na tom polju. Prvenstveno je da budemo šampioni, a potom da u Ligi šampiona dostojno predstavjamo Srbiju. Iluzorno je da pričamo o ambicijama u LŠ, ali želimo da napravimo čvrstu ekipu i da nijednoj ekipi ne bude jednostavno da igra u Beogradu, ni Ferencvarošu, ni Pro Reku", naglasio je Milanović.

