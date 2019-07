DOMINACIJA ŠPANCA: Mark Markes trijumfalno kroz Nemačku

To je 10. uzastopna pobeda Markesa na Sahsenringu, a sedma uzastopna u Moto GP šampionatu. On je do pete pobede u sezoni, a 49. u karijeri, došao za 41 minut, 08,276 sekundi.

"Naša strategija je bila savršena, iako moj start nije bio fantastičan", rekao je Markes i dodao da je tokom trke po preuzimanju vodjstva morao da vodi računa o zadnjoj gumi.

Drugo mesto zauzeo je Maverik Vinjales iz Jamahe, sa zaostatkom od 4,587 sekundi, a treći kroz cilj prošao je vozač Honde Karl Kračlou sa 7,741 sekundu zaostatka.

Posle devet trka u šampionatu Markes je prvi u generalnom plasmanu sa 185 bodova. Drugi je petoplasirani iz današnje trke Andrea Doviciozo iz Dukatija sa 127 bodova, a treći je njegov timski kolega Danilo Petruči sa 121 bodom. On je trku završio na četvrtom mestu.

Naredna trka u šampionatu na programu je 4. avgusta za Veliku nagradu Češke u Brnu.

(Beta, Foto: AP)

Kurir