SRBIN NEĆE DA TRPI NEPRAVDU: Dušan Borković napušta TCR Evropa šampionat!

Borković je, kako ističe, ovu odluku doneo i pre trke u Austriji, gde je u samom finišu na nesportski način izbačen od strane Francuza Nelsona Pansijatisija kada se nalazio na četvrtoj poziciji i bio nadomak novih, veoma važnih bodova.

"Nadao sam se da su problemi bili privremeni i da ne postoji loša namera prema meni i mom timu. Ali, kako je vreme prolazilo shvatio sam da se ništa ne poboljšava i da iz vikenda u vikend dolazi do incidenata iz kojih, po pravilu, izlazim oštećen, bez kaznenih mera po vozače koji su bili inicijatori takvih situacija. Takav odnos me je frustrirao do mere da više nisam mogao da izdržim, a da ne porazgovaram o tome sa vozačem koji je ničim izazvan napravio problem na stazi u Austriji. Došlo je do manje rasprave oko njegovog vozila, što je promoteru šampionata prijavio Ivan Miler, vlasnik tima čiji me je vozač izbacio i neko ko je željan da mi vidi leđa", izjavio je Borković.

Kako je naveo, to je dovelo do toga da mu je TCR Evropa potom uveo zabranu takmičenja.

"Svestan sam bio da će moj gest izazvati neku vrstu kazne, ali i kaznu za vozača koji me je u poslednjim sekundama trke izbacio. Taj vozač nije dobio kaznu, ali ja jesam. Ne mogu više da trpim ovakvu nepravdu i odluke koje uništavaju ne samo moje ambicije, već i planove celog tima ljudi iz moje ekipe koji vredno rade na tome da ostvarimo rezultate vredne pažnje. Nekada, nažalost, nije dovoljno kada dajete sve od sebe, jer sumnjam da možda postoje interesi koji prevazilaze fer-plej", istakao je Borković, koji trenutno ima mogućnost izbora nekoliko opcija za nastavak karijere u drugim šampionatima i uskoro će o tome da obavesti javnost.

