MNOGI IGRAČI NISU BILI NA SVOM NIVOU: Nikola Grbić posle neuspeha u kvalifikacijama za Olimpijske igre

"Mene njihova igra uopšte nije iznenadila. Znao sam da će oni tako igrati jer su svesni da im je ovo najveće šansa da se plasiraju i ja sam apsolutno očekivao da će njihova igra biti na ovom nivou. Meni je jako krivo i žao što mi nismo odigrali onako kako znamo i umemo i da onda u nekoj egal igri možda i izgubilo ali da pokažemo igru koju smo sposobni da prikažemo. Mislim da je večeras veoma mali broj igrača odigrao na nekom svom nivou i da je to naravno, posle njihove ovakve igre, dovelo do toga da nije bilo utakmice uopšte. Zbog toga mi je najviše krivo. Nemam ja šta drugo da kažem. Idemo dalje da probamo da se kvalifikujemo u januaru. Sada nas čeka Evropsko prvenstvo, da probamo da ispravimo neke stvari koje treba da ispravimo i da dođemo do potrebne forme da se kvalifikujemo u januaru", poručio je Grbić.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspela da se plasira na Olimpijske igre u Tokiju 2020. godine, pošto je u Bariju u utakmici trećeg kola Grupe C Interkontinentalnih kvalifikacija izgubila od Italije sa 0:3 u setovima (16:25, 19:25, 19:25).

Srbija će imati još jednu šansu da se plasira na olimpijski turnir, pošto će se u januaru 2020. godine odigrati pet Kontinentalnih turnira sa kojih će pobednici izboriti plasman u Tokio.

