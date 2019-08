DECA SPOJILA REGION: Spektakularno na Rivi završene Sportske igre mladih za 2019.

Svečanoj ceremoniji priređenoj na jednom od najlepšem primorskih šetališta Evrope prisustvovali su i brojni ugledni gosti, prijatelji i ambasadori Igara i predstavnci sponzora iz sve tri države, među kojima su bili i Zdravko Marić, osnivač i predsednik Organizacionog odbora Sportskih igara mladih, Davor Božinović, potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, Davor Trkulja, ministar savetnik ambasadora Srbije u Republici Hrvatskoj, Miloš Kovačević, savetnik ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, Ilija Nedić, načelnik uprave za sport i obrazovanje grada Sremska Mitrovica, Željko Tanasković, predsednik Saveza za školski sport Srbije, Predrag Mijatović, ambasador Igara i mnogi drugi.

foto: SIM/Predrag Sretenović

Prema rečima Zdravka Marića, osnivača i predsednika Organizacionog odbora Sportskih igara mladih i ove godine Igre su protekle u odličnoj i prijateljskoj atmosferi:

– Deca su tokom čitavog trajanja Igara vreme prvodila zajedno igrajući se i družeći se. Ni ove godine ne samo da nije bilo nikakvih incidenata, već je zaista promovisan fer-plej i u sportskom i u navijačkom delu, što znači da smo i ovog puta napravili zaista dobar posao. Kada sam na kraju drugog takmičarskog dana uručivao medalje za osvojeno treće mesto fudbalskoj ekipi iz Srbije, deca su sama prišla i zahvalila mi se na svemu. Iako je to ostavilo snažan utisak na mene, ne mislim da je to moja zasluga, zasigurno nije, već je to zasluga cele ekipe koja radi u Igrama. Za decu je na Igrama sve besplatno, a SIM tim je uspeo da napravi takav koncept da je sportski rezultat stavljen u drugi plan i drago mi je što naši takmičari to prepoznaju – istakao je Marić.

foto: SIM/Predrag Sretenović

Deca iz Srbije, BiH i Hrvatske boravila su u Splitu od 16. avgusta, a u četvrtak, 22. avgusta, krenuli su kućama. Tokom proteklih nedelju dana SIMovci su u Splitu uživali u mini-letovanju, kupanju, sunčanju i druženju sa svojim vršnjacima iz sve tri zemlje. Najuzbudljiviji dani svakako su bili ponedeljak i utorak, 19. i 20. avgust, kada su održana finalna takmičenja u svih deset disciplina zastupljenih na Igama: tenisu, atletici, rukometu, šahu, uličnoj košarci, odbojci na pesku, igri Lino između dve vatre, stonom tenisu, odbojci i malom fudbalu, a održano je i finale, trijagonal mečevi na turniru u malom fudbalu.

foto: SIM/Predrag Sretenović

Jedan od prvih ambasadora Igara, koji je uz ovu manifestaciju već više od jedne decenije, naš proslavljeni fudbaler Predrag Mijatović, na ceremoniji zatvaranja Igara nije krio zadovoljstvo zbog još jedne uspešne SIM sezone koja je za nama.

– Veoma sam ponosan na sve što Zdravko Marić i njegov tim rade za mlade učesnike Sportskih igara mladih i čestitam im na tome. Ove godine smo oborili i jedan rekord: čak 202.000 dece je učestvovalo na Igrama, što je zaista neverovatan podatak. Svake godine sam iznenađen koliko Sportske igre mladih napreduju i koliko je ovaj region postao mali za jednu takvu manifestaciju, pa je naš cilj u perspektivi da se Igre šire. Svim klincima koji učestvuju na Igrama želim prvenstveno zdravlje, a zatim i da zadrže sportski duh i da se kroz sport i sva ova takmičenja formiraju kao ličnosti i kao ljudi. Kao ambasador Igara, moram i da se zahvalim gospodinu ministru Davoru Božinoviću, koji je uvek uz Igre kada je to potrebno. Njegova podrška i podrška njegovog tima svakako nam znače i dobro je što možemo računati na čoveka kao što je on, kao i na druge čelnike država iz regiona – naglasio je Mijatović.

foto: SIM/Predrag Sretenović

Predsednica Sportskih igara mladih Srbije Ivana Jovanović, izjavila je da je ponosna na decu regiona koja se druže i takmiče u Splitu.

- Utisci su zaista fenomenalni. Poznato je da u Igrama pobede na terenu nisu prioritet, ali ja sam ponosna na našu decu, sve SIMovce, kako iz Srbije, tako iz regiona, jer su pokazali sportski duh i borili se u duhu fer-pleja. Mnogi su pobedili, neki su izgubili, ali su dostojanstveno prihvatili poraz i naša misija je i sa te strane uspela – rekla je Ivana Jovanović.

Ona je dodala da posle šest meseci sezone nema umora i da svi iz tima jedva čekaju narednu sezonu.

- Dečji osmesi pokreću vas da radite i jače i više i bolje. I kada vidite koliko ovde u Splitu deca uživaju, prosto vam je srce puno i već živite za novu sezonu. A sledeća sezona trebalo bi da bude proširena za bar još jednu zemlju. Naš tim za međunarodnu saradnju i politiku radi na tome i sigurni smo da će naša SIM porodica biti bogatija već naredne godine – poručila je Ivana Jovanović.

Iako je koncept Sportskih igara mladih takav da su medalje daleko manje važne od onih mnogo značajnijih i dragocenijih vrednosti koje ova manifestacija promoviše – a to su, između ostalog – sport, zdrav život, fer-plej, tolerancija i širenje drugarstva, ipak svi možemo biti ponosni na to da su SIMovci iz celog regiona pokazali i te kakvo sportsko umeće te će se kućama vratiti sa nemalim brojem priznanja.

foto: SIM/Predrag Sretenović

Deca iz Srbije su u svim sportovima ove godine osvojila ukupno 38 medalja (10 zlatnih, 14 srebrnih i 14 bronzanih), mališani iz Hrvatske poneće oko vrata 28 medalja (13 zlatnih, 8 srebrnih i 7 bronzanih), a oni iz Bosne i Hercegovine 12 (3 zlatne, 4 srebrne i 5 bronzanih).

Okićeni zlatom u Srbiju stižu šahisti Petar Spasić iz Vranja i Marko Milanović iz Pančeva, košarkaši iz ekipe „Voda čaj“ iz Vranja, košarkašice iz tima „Džoker“ iz Beograda, teniserka Sara Đunisijević iz Čačka, atletičarka Milica Zanze iz Apatina, stonoteniseri Branislav Smiljković iz Kruševca i Vanja Stefanović iz Beograda, odbojkaši iz VGSK Veliko Gradište i odbojkaši na pesku iz tima „Una Sofija“ iz Kraljeva.

foto: SIM/Predrag Sretenović

- Broj medalja ovde nije u prvom planu, već je naš prioritet pre svega da što pre dopremo do mladih ljudi i poručimo im da treba da se bave sportom i da to treba bude njihova svakodnevnica. Koncept Sportskih igara mladih upravo to pruža. Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pohvalim domaćine i ceo SIM tim iz sve tri zemlje, jer deci pružaju priliku da se ostvare u sportu, ali i da steknu veliki broj novih prijatelja, što je i najbitnije. I pohvalim Vlade sve tri zemlje, koje pomažu organizaciju manifestacije – istakao je Željko Tanasković, predsednik Saveza za školski sport Srbije.

Sportske igre mladih su najveća manifestacija amaterskog sporta na Starom kontinentu priznata od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Ove godine su Igre održane 23. put u Republici Hrvatskoj, 9. put u Bosni i Hercegovini i 6. put u Republici Srbiji. Od osnivanja Igara do danas, kroz ovu manifestaciju je prošlo više od 1,7 miliona učesnika. Samo u Srbiji, na Dunav osiguranje Sportskim igrama mladih je ove sezone učestvovalo preko 75.000 takmičara – dece osnovnoškolskog uzrasta iz 187 gradova i mesta. Jer kako svi već znaju Igre su Zakon i Čarolija Igara traje.

kurir.rs / kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir