BRONZA ZA SVE SRBE SVETA: Borio sam se za naše Kosovo!

Reprezentativac Srbije u džudou Nemanja Majdov osvojio je bronzanu medalju u kategoriji do 90 kilograma na Svetskom prvenstvu u Japanu, napominjući da je ovaj uspeh posvetio svim prostorima gde živi naš narod.

- Išli smo meč po meč i došli do drugog svetskog odličja. Imam 23 godine i drugu svetsku medalju. Sigurno da sam oduševljen i sam sam iznenađen, jer sam bez treninga i s jednom nogom uspeo da dođem do odličja. Nisam koristio nijednu tehniku koja bi uključivala upotrebu ove noge, ali i to je bilo dovoljno. Drago mi je što sam se borio za Srbiju, za Republiku Srpsku, za Kosovo i za sve Srbe na planeti i što ja uvek kažem: „Ne damo te, zemljo Dušanova“. Što se tiče učešća, mogu biti zadovoljan, meni ova bronza sija kao zlato - zaključio Majdov.

Kurir.rs/M.N. Foto: EPA/Kimimasa Mayama

