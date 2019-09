SRPKINJE PROTIV BUGARKI ZA POLUFINALE: Ognjenović želi ozbiljan pristup

"Meč je od posebnog značaja. Bugarska je dobro poznat protivnik, igrale smo na ovom prvenstvu sa njima. Može da bude opasna stvar da ih neozbiljno shvatimo, pošto smo ih pobedile u grupi. Poznato je da kada igrate sa istim protivnikom na jednom prvenstvu, nema mnogo slučajeva da se isti protivnik dva puta pobeđuje. Treba da budemo maksimalno ozbiljne i najpripremljenije dočekamo tu utakmicu", rekla je Ognjenović, preneo je Odbojkaški savez.

Odbojkašice Srbije igraju u sredu od 16 časova u Ankari protiv Bugarske, u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. U prvoj fazi takmičenja Srbija je pobedila Bugarsku sa 3:1.

"One imaju u timu dobre individualce, to je dobra ekipa, a najveća opasnost preti od srednjeg blokera Vasileve. Ima stvari koje možemo da popravimo u odnosu na prvi meč, one su nas dobro pročitale, spajale su blok i dobro stajale u odbrani. Nije bilo karakteristično i svakidašnje gledati kako se brane smečevi Brankice i Tijane. Nadam se da će ovog puta biti jače i bolje i nadam se prolasku u polufinale", navela je Ognjenović.

Beta

Kurir