DEFINITIVNO: Ivana Španović propušta SP u Dohi zbog povrede na mitingu u Berlinu!

"Povreda je dovoljno ozbiljna da sprečava Ivanu da nastupi na Svetskom prvenstvu. Potrebno je tri do pet nedelja da se mišić regeneriše i ojača, tako da će se Ivana u narednom priodu posvetiti rehabilitaciji i nakon toga krenuti sa pripremama za narednu sezonu", rekao je lekar Jovan Djurović.

Svetska i evropska dvoranska prvakinja u skoku u dalj rekla je da se neočekivano povredila.

"Bez obzira na ozbiljnost povrede, psihički mi je, koliko je to moguće, lakše pala činjenica da se to desilo na ovom mitingu, a ne na šampionatu, kao sto je bio slučaj sa ahilovom tetivom prošle godine na Evropskom prvenstvu. Ovo je definitivno bila godina izazova za mene, te se okrećem rehabilitaciji i odmoru. Želim da se potpuno oporavim i fokusiram na ono najvažnije, a to su Oiimpijske Igre u Tokiju", navela je ona.

Njen trener Goran Obradović rekao je da je Španović odbranom titule evropske dvoranske šampionke ostvarila prvi cilj za ovu godinu, a da je letnja sezona bila posvećena samo Svetskom prvenstvu u Dohi. ; "Nažalost, ovakve stvari se dešavaju, sledi period oporavka i verujem da će Ivana, već polovinom oktobra i fizički i psihički biti spremna za nove izazove, za olimpijske izazove", dodao je Obradović.

Svetsko atletsko prvenstvo održaće se od 27. septembra do 6. oktobra u Dohi.

