MMA SPEKTAKL U SUBOTICI: Vrhunske borbe i lepotica Julija

U Hali sportova u Dudovoj šumi 7. septembra 2019. sa početkom od 20 časova biće održane borbe mešovitih borilačkih veština. Pored najavljenih vrhunskih borbi i internacionalnog fight card-a svetskog renomea organizatori su za publiku u našoj zemlji i širom planete spremili istorijski MMA događaj vredan najvećih svetskih pozornica.

U hotelu "Patria" u Subotici danas je održano zvanično merenje i konferencija za štampu Serbian Battle Championship 23 - Revenge! Predstavnici medija i posetioci u sali imali su priliku da vide zvaničnu proveru kilaže svih boraca koji će nastupiti na MMA spektaklu u Dudovoj šumi, kao i da čuju razmišljanja glavnih aktera ove velike internacionalne manifestacije i njihova očekivanja kada je reč o narednom SBC-u.

Pored borbi za prestižni pojas SBC šampiona u kategorijama do 61 i 66 kg, između dva borca najviše svetske klase koji dolaze iz Brazila, Verlesona Ribeira i Džoridson de Souze, te majstora parterne borbe iz naše zemlje, Aleksandra Milićevića, i opasnog brazilskog profesionalca Džonatasa Kavalkantija imaćemo priliku da vidimo još osam fantastičnih borbi.

Profesionalni debi najlepše takmičarke na ovim prostorima Julije Pajić, okršaj borca iz Francuske, srpskog porekla, Nikolasa Đurđevića i nokautera iz Bosne Alije Tucaka, borba bivšeg SBC šampiona Nemanje Kovača i neporaženog borca iz Brazila, Eskli de Arauža, i duel mladog Danijela Špoljarića iz Subotice i iskusnog Daglasa "He-Man" Felipea samo su neki od zanimljivih internacionalnih borbi.

Očekuje nas verovatno najzanimljiviji duel za publiku u ovom gradu na severu naše zemlje, između domaćeg iskusnog borca Nemanje Uverića, i beskompromisnog brawlera iz Brazila, dobro poznatog našoj publici, Džonija Karlosa. Uverić je prvobitno nameravao da mu ova povratnička profesionalna borba u SBC heksagonu ujedno bude i oproštajni meč, ali sada, kako je konačno u pravom MMA timu, Family Fight Team-u, ovaj ratnik iz Subotice, pronašao je novu motivaciju i polet, sportska želja i apetiti su porasli, i već razmišlja o novim mečevima koji bi mogli da nas obraduju u skorijoj budućnosti.

Miro Jurković, veliki potencijal srpskog i evropskog sporta, ima novog protivnika, usled povrede Živaga "Gibe" Franciska. Renomirani borac iz Sombora, koji je takođe motivaciju i polet u ovom delu karijere pronašao u Family Fight Teamu, odmeriće snage sa iskusnim borcem iz Brazila, Pedrom Paulom Dos Santosom!

1. Marko Petković (93,5 kg) vs Andjelko Kitić (93,4 kg)

2. Nicolas “Chef” Djurdjević (93,3 kg) vs Alija Tucak (93,5 kg)

3. Predrag Bogdanović (77,5 kg) vs Andreo Kolić (76,6 kg)

4. Julija Pajić (77,3 kg) vs Sanja Ristić (75,9 kg)

5. Nemanja “Sledgehammer” Kovač (77,1 kg) vs Escley “Pezao” de Araujo (77,5 kg)

6. Danijel Špoljarić (57 kg) vs Douglas “He-Man” Felipe (57,5 kg)

7. Miro Jurković (92,3 kg) vs Pedro Paulo “Brum” Dos Santos (93,5 kg)

Title Fight Featherweight -66 kg

8. Aleksandar Milićević (65,8 kg) vs Jonathas “Monstro” Cavalcanti (65,7 kg)

Title Fight Bantamweight -61 kg

9. Werlleson Ribeiro “Galinho” Martins (? kg) vs Joriedson “Fein” de Souza (60,7 kg)

Middleweight -84kg

10. Nemanja Uverić (84,4 kg) vs Jhonny “Lenhador” Carlos (84,5 kg)

"Sa ponosom govorimo, Subotica i Srbija danas su centar MMA dešavanja u Evropi. Grad je prepun pravih MMA zvezda, a posebno smo ponosni jer će se naši borci u subotu naći prsa u prsa sa njima u borilištu i zaista se nadamo ravnopravnim borbama 10 borbi, od kojih će dve biti za pojas šampiona u kojima će prepuna Hala sportova uživati. Pripremili smo sportsku priredbu dostojnu najvećih svetskih organizacija, i tvrdimo, istorijski spektakl je opet pred nama", rekao je glavni organizator i direktor SBC-a Bojan Mihajlović.

