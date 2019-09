BILE SU SIGURNE U SVOJ CILJ, A TO JE DA TAMO IDU PO ZLATO Udovičić: Oduševila me je sigurnost odbojkašica u pobedu

Ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičh izjavio je da ga je oduševila sigurnost u pobedu i osvajanje zlatne medalje na Evropskom prvenstvu koju su imale srpske odbojkašice i poručio da je to nešto što mora da krasi sve srpske sportiste.

"Mene je oduševilo kad sam razgovarao sa njima za vreme takmičenja koliko su bile sigurne u svoj cilj, a to je da idu tamo po zlato", rekao je Udovičić na TV Pink povodom pobede odbojkašicama Srbije i osvajanja zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u Turskoj.

Ministar kaže da su odbojkašice uradile ogroman posao, a to je plasman na Olimpijske igre, što su postigle samo mesec dana pre ovog takmičenja, tako da ih je zato bilo teže motivisati.

foto: EPA/TOLGA BOZOGLU

"Ono što je aposlutno sportski najbitnije i što pokazuje razliku između najboljih, onih sportisa koji su u najvišem rangu i vrhu od onih koji su osrednje klase, a to je da idu na takmičenje da osvoje zlato. To je mene i oduševilo, to je upravo nešto što mora da pravi razliku i nesto što mora da krasi naše sportiste u narednom periodu", poručio je Udovičić.

Naveo je da su srpske odbojkašice i kada su vodile i kada su gubile pokazale tu smirenost i taj vrhunski karakter sportista.

"Ova utakmica, po meni, ne iz aspekta odbojke, već sporta, pokazuje da su apsolutno dominantne i zrele", kaže ministar.

Povodom dočeka za odbojakšice koji je sinoć priređen u Beogradu, Udovičić je rekao da je balkon Starog dvora za svakog sportistu posebno mesto, pogotovo što sada ima svoju tradiciju skoro 25 godina.

"Balkon kao hram sporta i ideal za sportiste je vrlo bitan u motivacionom smislu i vrlo važan kao sistem vrednosti koji moramo da negujemo", smatra Udovičić.

kurir.rs / Tanjug

