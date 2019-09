EKSKLUZIVNO! HIT FOTKE S PROSLAVE ZLATA ODBOJKAŠICA SRBIJE: Savo Milošević zapevao šampionkama

Posle onakvih partija na Evropskom prvenstvu, a posebno posle onakvog epskog finala u Turskoj pred domaćom publikom, te odbranjene titule prvaka Evrope, naše odbojkašice opustile su se u prestižnom beogradskom restoranu.

U sjajnoj atmosferi, svečanu večeru za naše kraljice organizovali su roditelji Novaka Đokovića Srđan i Dijana, a za atmosferu je bio zadužen pevač Zoran Jakovljević sa Rule bendom. Žurku za evropske šampionke uveličao je i proslavljeni fudbaler i aktuelni trener Partizana Savo Milošević, koji se čak latio i mikrofona.

- Savo je bio jedan od najveselijih, mnogo je pevao - rekao nam je Zoran Jakovljević, koji nam je otkrio i koje su to pesme koje je pevao Milošević:

- Pevao je Tomu Zdravkovića, sve lepe pesme, a i Savo baš lepo peva. Planirali smo da dočekamo i košarkaše, ali eto, desilo se kako se desilo.

Novakov otac domaćin

SRĐAN ĐOKOVIĆ NARUČIO PESMU „SRPKINJA JE MENE MAJKA RODILA“



Srđan Đoković pokazao se kao pravi domaćin, čak je i naručio pesmu „Srpkinja je mene majka rodila“.

- Veselje je trajalo duže nego što smo planirali. Bilo je baš super, poslao sam i tortu za šampionke, a one su bile baš vesele sve vreme. Ostali smo do ranih jutarnjih sati, čini mi se do šest ujutru - istakao je pevač Zoran (na slici levo).