SAJAM FITNESA, VELNESA I ZDRAVLJA U BEOGRADU Duško Spasovski: Fizička neaktivnost zadaje najviše problema...

Sajam fitnesa, velnesa i zdravlja održaće se od 4. do 6. oktobra na Beogradskom sajmu.

Manifestacija u Hali 3 Beogradskog sajma kao glavni cilj imaće promociju bavljenja fizičkom aktivnošću i zdravim načinom života.

To je najveći Sajam ove vrste u čitavom regionu, a na 5.000 kvadratnih metara biće predstavljen veliki broj fitnes programa, svi noviteti iz sveta fitnesa, kao i programi zdrave ishrane.

Gojaznost i fizička neaktivnost su najznačajniji faktori rizika za hronične i nezarazne bolesti koji su vodeći javnozdravstveni problemi u svetu, ali i u Srbiji, a zabrinjavajuće je da se zdravstveni problemi izazvani fizičkom neaktivnošću sve učestalije javljaju i kod dece.

Docent doktor Duško Spasovski, ortopedski hirurg i profesor fizičke kulture na Medicinskom fakultetu u Beogradu rekao je da u Srbiji ima malo istraživanja i rezultata o težini i masovnosti oboljenja izazvanih nedovljnom fizičkom aktivnošću, ali iz prakse jasno zaključuje da su slučajevi sve brojniji.

"Fizička neaktivnost najviše problema zadaje koštano-zglobnom sistemu, ali važno je pomenuti i one koji nisu ortopedski. Tu pre svega mislim na probleme u nervnom, kardio-vaskularnom i sistemu za varenje. Sve više se suočavamo i sa poremećajima telesne težine, a medju najizraženijim problemima su i hronični deformiteti vrata. To se u Americi popularno zove "texting neck", u njihovoj medicinskoj praksi taj naziv već imaju u žargonu upravo zbog njegove učestalosti. Ovaj poremećaj se javlja na vratnoj kičmi i nastaje kao posledica držanja telefona u rukama", naveo je on.

"Takođe, prisutni su i bolovi u donjem delu leđa, javlja se i skraćenje mišića zadnje lože, što je posledica preteranog sedenja. Zbog nedovoljne fizičke aktivnosti veoma su rasprostranjeni funkcionalni poremećaji, koji se ispoljavaju kroz lošu motoriku, slab kvalitet kretanja, umanjenu radnu sposobnost. U telu koje se loše servisira ni um ne može da procveta. Najbolja preventiva je bavljenje nekom fizičkom aktivnošću, rekreacijom ili sportom", dodao je doktor Spasovski.

On je rekao da je stalno informisanje javnosti o ovom problemu i budjenje svesti kod ljudi o posledicama, ali i kako ih preduprediti, nešto što bi na duže staze moglo dati rezultat.

Posetiocima Sajma će na biti omogućene besplatne detaljne provere zdravstvenog i fitnes statusa.

"Takve manifestacije poput beogradskog Sajma fitnesa su preko potrebne, iskreno ih podržavam i smatram da bi trebalo da ih bude više. Mi profesionalci smo svesni problema, znamo njihove uzroke i rešenja, ali toga treba da postane svesna i šira ciljna grupa, to su roditelji i njihova deca, jer mnogi deformiteti se javljaju upravo u periodu rasta i razvoja. Informacije koje se mogu dobiti na dogadjajima kakav je Sajam fitnesa, velnesa i zdravlja mogu biti dragocene", naveo je doktor Spasovski.

Sajam fitnesa, velnesa i zdravlja BELFIS 2019 i ove godine organizuje Savez za rekreaciju i fitnes pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i Grada Beograda. U sklopu Sajma, biće održan i deveti Evropski fitnes kongres koji će okupiti elitne strane predavače, ali i najbolje domaće stručnjake iz ove oblasti.

Beta

Kurir