ODBOJKAŠI PROTIV ČEŠKE ZA ČETVRTFINALE Slobodan Kovač: Bolji smo, treba da pokažemo koliko vredimo!

Selektor srpskih odbojkaša Slobodan Kovač rekao je danas da počinje teži deo Evropskog prvenstva i da ekipa u osmini finala protiv Češke treba da pokaže koliko vredi.

"Počinje onaj teži deo Evropskog prvenstva, mada ne možemo da kažemo i da je do sada bilo lako jer se jurio rezultat da bi nam došli što lakši protivnici na početku eliminacija. Dolazi nam sada nezgodna Češka, koja je dobra reprezentacija, ali mislim da smo bolji. Tako moramo da razmišljamo, da pokažemo koliko vredimo", rekao je Kovač u Antverpenu.

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije je sa maksimalnim učinkom završila prvu fazu kontinentalnog šampionata i u osmini finala će igrati protiv Češke.

"Uradili smo do sada dobar posao, pokazali smo određeni kvalitet. Za sada je važno da smo igrače uverili u naš dobar rad i da smo im ulili poverenje. Negativne stvari još nismo videli. Nadam se da će i dalje ostati poverenje jednih u druge", kazao je Kovač.

Reprezentativac Marko Podraščanin je rekao da je zadovoljan dosadašnjom igrom.

"Imamo pet pobeda, prvi cilj je ostvaren i sada nas čeka Češka, koja je nepoznanica. Nismo ih pratili, ali čim su se plasirali u osminu finala, znači da se radi o ozbiljnoj ekipi. Treba dobro da se spremimo i opravdamo ulogu favorita", rekao je Podraščanin.

Njegov saigrač Nemanja Petrić je takođe kazao da je zadovoljan.

"Sada nemamo pravo na grešku. Čeka nas težak posao, ali idemo korak po korak. Prvo gledamo samo osminu finala i posle polako idemo dalje. Ima mnogo ekipa koje mogu da iznenade i zbog toga treba da budemo što oprezniji. Ko god da je protivnik, težak je, svako ima svoju šansu", kazao je Petrić.

Uroš Kovačević je naveo da nije bilo lako opravdati ulogu favorita u grupi i da srpski tim nije izgubio samopouzdanje posle neuspeha u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

"Nemamo mi kome da se dokazujemo, znamo koliko vredimo i tako ulazimo u svaku utakmicu. To što se desilo u Bariju, to se desilo Italiji prošle godine protiv nas, ima milion primera kako ekipa može da padne. Nije to smak sveta. Igramo sada, dajemo sve od sebe pa dokle dođemo", istakao je Kovačević.

Utakmica Srbija - Češka će se igrati sutra od 17.30 u Antverpenu.

