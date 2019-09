PRVO TOKIO, PA PROŠIRENJE PORODICE: Ivana Maksimović otkrila planove na poslovnom i privatnom planu (FOTO)

Srpska streljačica Ivana Maksimović porodila se u novembru prošle godine i na svet donela svoje prvo dete, sina kome su njen izabranik košarkaš Danilo Anđušić i ona dali ime Filip.

Ponosni roditelji uživaju u odgajanju svog naslednika, ali će za društvo u vidu bate ili seke morati još malo da sačeka.

"Pratite me i znate da bih volela veliku porodicu, tako i Danilo, tako da ne isključujemo drugo dete. Ipak, trudim se da se vratim u formu i kvalifikujem se za Olimpijske igre u Tokiju, hajde da prvo to ispratimo", rekla je Ivana.

Na pitanje da li im je bitan pol bebe, ali i da li su razgovarali o eventualnim željama, uglas odgovaraju, ali je Danilo glasniji.

"Voleli bismo da dobijemo žensko, zbog mame", kazao je Danilo koji otkriva kako su raspodelili 'uloge' u roditeljstvu.

"Ja ga malo više čeličim, puštam ga da padne, ne skačem odmah čim padne. Pustim ga da duže i plače. A mama to baš i ne može... On je svačija maza, svi vole da ga gnjave, on voli sa svima da se mazi", iskren je bio košarkaš.

