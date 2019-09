BORKOVIĆ PROVOZAO ĐOKOVIĆA PO VRNJAČKOJ BANJI: Prva zvezda Srbija relija i prvi reket sveta u ludoj vožnji! (FOTO)

Šta mislite o mom novom suvozaču? 😜 Hvala @hoteltonanti na gostoprimstvu 🙏🏼 i @nevenmarkovic1 na sjajnoj energiji pred #serbiarally sledeće nedelje What do you think about my new co-driver? @djokernole 😉 Big thanks #hoteltonanti on hospitality and my dear friend Neven for a great energy before Serbia Rally next weekend 💪🏼

A post shared by Dusan DUKE Borkovic #62 (@ducaborkovic) on Sep 21, 2019 at 4:44am PDT