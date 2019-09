ORLOVI U EUFORIJI POSLE OSVAJANJA EVROPSKOG ZLATA: Kovač nam usadio da ginemo jedni za druge! Ugledali smo se na odbojkašice

"Nismo mogli da se nadamo osvajanju Evropskog prvenstva posle loših kvalifikacija za Olimpijske igre. Odigrali smo kao ekipa, to je ono što nam je Boba usadio, da moramo da ginemo jedni za druge jer samo tako možemo da dobijemo. To smo i uradili, od prvog do poslednjeg poena smo igrali svi zajedno. Zaslužili smo ovu titulu", rekao je Atanasijević.

Odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je treću titulu prvaka Evrope pošto je večeras u Parizu u finalu Evropskog prvenstva pobedila Sloveniju sa 3:1 (19:25, 25:16, 25:18, 25:20).

Da je Srbija zasluženo osvojila titulu prvaka Evrope istakao je i Srećko Lisinac.

"U prvi set smo ušli nervozno, nesigurno. Imali smo kontre, ali ih nismo iskoristili. Oni su nošeni navijačima uspeli da se odvoje u tom prvom setu... Ali, posle toga je sve došlo na svoje. Odigrali smo onako kako znamo, kontrolisali smo meč i zasluženo slavili", rekao je Lisinac.

Marko Podraščanin rekao je da je njegova ekipa od prve utakmice na Evropskom prvenstvu verovala da može do zlatne medalje.

"Iskren da budem, od prve utakmice protiv Nemačke smo verovali u sebe i znali smo da ako igramo dobro i podižemo formu možemo doći do kraja. Potajno smo se nadali da možemo do kraja...", rekao je Podraščanin za Radio-televiziju Srbije.

"Verovali smo. Rekli smo i pre polufinala - ako smo dobili Poljake pred 65.000 navijača u Varšavi, Italijane prošle prošle godine u Torinu, možemo i Francuze u polufinalu i možemo da idemo do kraja. Proradilo je zajedništvo, inat, pokazali smo da kad igramo srcem za ovu našu prelepu zemlju da možemo sve", dodao je on.

"Nismo dobro otvorili utakmicu, medjutim, kasnije je počeo servis da ulazi, dobro smo se branili i sve je došlo na svoje mesto. Posle onog neverovatnog polufinala protiv Francuske, sasvim zasluženo smo osvojili zlato i posle osam godina se vratili na evropski vrh", zaključio je Podrašćanin.

Za najkorisnijeg igrača prvenstva proglašen je Uroš Kovačević.

"Ovo je veliki uspeh za celu našu zemlju, za odbojku, i muška i ženska reprezentacija su na vrhu. Bilo je jako teško. Dosta ljudi je sumnjalo u nas i zbog toga mi je još draže što smo ovde gde smo. Nemam reči za ovo što smo uradili danas", rekao je Kovačević.

Nikola Jovović je istakao da su se on i saigrači ugledali na odbojkašice.

"Svaka čast igračima, stručnom štabu... Igrali smo srcem, imali smo odličnu taktiku... Ugledali smo se na devojke koje su uvek zlatne i uvek nam predstavljaju reper. Nadam se da će još mnogo dece zbog nas i devojaka početi da treniraju odbojku", rekao je Jovović.

Libero Neven Majstorović je naveo da je utakmica protiv Slovenije bio meč ove generacije.

"Ja mislim da je ovo utakmica ove generacije. Posle osvojene zlatne medalje u Svetskoj ligi 2016. uvek smo bili pri vrhu, ali nikako nismo uspeli da se domognemo samog trona... Ovaj turnir smo odigrali u tansu, u jednom dahu bukvalno, pokazali smo Evropi da smo veliki tim, porodica. Zasluženo se radujemo", rekao je on. ; Svečani doček odbojkaša Srbije zakazan je za sutra od 20.00 ispred Skupštine grada Beograda.

